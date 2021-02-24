https://ria.ru/20210224/telegram-1598705907.html

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы, говорится в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T04:31

2021-02-24T04:31

2021-02-24T05:19

россия

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы, говорится в блоге мессенджера.Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210211/reklama-1597073793.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), общество