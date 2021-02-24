Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/telegram-1598705907.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы, говорится в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T04:31
2021-02-24T05:19
россия
telegram (приложение)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_0:183:1800:1196_1920x0_80_0_0_a55c41bef69f5bbf99136559d33f6717.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы, говорится в блоге мессенджера.Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210211/reklama-1597073793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_205:0:1800:1196_1920x0_80_0_0_41d0336574d420c58c1df597ff9e8d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), общество

В Telegram появилась новая функция

04:31 24.02.2021 (обновлено: 05:19 24.02.2021)
 
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, в группах включать такую функцию смогут только администраторы, говорится в блоге мессенджера.
"В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:00
Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram
 
РоссияTelegram (приложение)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Лента новостейМолния