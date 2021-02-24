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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210224/svyaz-1598745576.html
Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G
Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G
Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тысяч, что составляет около 70% от всех подобных станций в мире, заявил во РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:11
2021-02-24T12:11
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тысяч, что составляет около 70% от всех подобных станций в мире, заявил во вторник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.По его словам, на территории Китая по стандарту связи пятого поколения подключено около 200 миллионов терминалов.Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услугу пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тысяч новых станций.
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китай

Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G

12:11 24.02.2021
 
© AFP 2021 / Nicolas AsfouriВышка 5G в Пекине
Вышка 5G в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тысяч, что составляет около 70% от всех подобных станций в мире, заявил во вторник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.
По его словам, на территории Китая по стандарту связи пятого поколения подключено около 200 миллионов терминалов.
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Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услугу пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тысяч новых станций.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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