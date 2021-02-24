https://ria.ru/20210224/svyaz-1598745576.html

Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G

Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G

Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тысяч, что составляет около 70% от всех подобных станций в мире, заявил во РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:11

2021-02-24T12:11

2021-02-24T12:11

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598748696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be279ff787e448022272750d2b6ee28b.jpg

МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тысяч, что составляет около 70% от всех подобных станций в мире, заявил во вторник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.По его словам, на территории Китая по стандарту связи пятого поколения подключено около 200 миллионов терминалов.Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услугу пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тысяч новых станций.

https://ria.ru/20210220/kitay-1598308815.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай