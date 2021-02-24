Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/sudya-1598747452.html
В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки
В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:03
2021-02-24T12:03
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
НАЛЬЧИК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональное надзорное ведомство.Уточняется, что деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением водительских прав, нарушителю правил движения через железнодорожные пути.Экс-судье предъявлено обвинение по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 1 года лишения свободы.
https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия

В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки

12:03 24.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По версии следствия, в августе 2018 года мировой судья Урванского судебного района получил через посредника взятку в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:44
Калининградская предпринимательница получила срок за крупную взятку
Уточняется, что деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением водительских прав, нарушителю правил движения через железнодорожные пути.
Экс-судье предъявлено обвинение по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 1 года лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
 
РоссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Лента новостейМолния