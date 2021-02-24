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В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки
В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:03
2021-02-24T12:03
2021-02-24T12:03
россия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональное надзорное ведомство.Уточняется, что деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением водительских прав, нарушителю правил движения через железнодорожные пути.Экс-судье предъявлено обвинение по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 1 года лишения свободы.
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россия, происшествия
НАЛЬЧИК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По версии следствия, в августе 2018 года мировой судья Урванского судебного района получил через посредника взятку в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением водительских прав, нарушителю правил движения через железнодорожные пути.
Экс-судье предъявлено обвинение по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" УК РФ
, санкция которой предусматривает до 1 года лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.