https://ria.ru/20210224/sudya-1598747452.html

В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки

В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:03

2021-02-24T12:03

2021-02-24T12:03

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональное надзорное ведомство.Уточняется, что деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением водительских прав, нарушителю правил движения через железнодорожные пути.Экс-судье предъявлено обвинение по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей" УК РФ, санкция которой предусматривает до 1 года лишения свободы.

https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия