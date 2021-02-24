https://ria.ru/20210224/sud-1598774321.html

Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы

Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы

Обвиняемый съел в Турочакском районном суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии, теперь за странную выходку ему... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:10

2021-02-24T14:10

2021-02-24T14:10

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 24 фев- РИА Новости. Обвиняемый съел в Турочакском районном суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии, теперь за странную выходку ему грозит дополнительный срок, новое уголовное дело о воспрепятствовании правосудию утвердил прокурор, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Республике Алтай."Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле 2020 года Турочакский районный суд вновь рассматривал его уголовное дело о хищении чужого имущества. По версии следствия, находясь за металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента, в зале судебного заседания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел", - сказали в СУСК.По словам правоохранителей, в республике обвиняемые нередко уничтожают документы различными способами. Как правило, восстановить их не сложно и это не избавляет их от ответственности. Однако возбуждением нового уголовного дела такие выходки заканчивается крайне редко. Случай с "проголодавшимся" обвиняемым стал исключением."Дело возбудили по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Прокурор утвердил обвинение и дело передадут в суд в ближайшее время", - уточнили в СУСК.В соответствии с Уголовным кодексом, съеденная явка с повинной может продлить злоумышленнику тюремный срок на 2 года.

https://ria.ru/20200302/1566795206.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, происшествия