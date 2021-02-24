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Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
Обвиняемый съел в Турочакском районном суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии, теперь за странную выходку ему... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:10
2021-02-24T14:10
2021-02-24T14:10
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 фев- РИА Новости. Обвиняемый съел в Турочакском районном суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии, теперь за странную выходку ему грозит дополнительный срок, новое уголовное дело о воспрепятствовании правосудию утвердил прокурор, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Республике Алтай."Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле 2020 года Турочакский районный суд вновь рассматривал его уголовное дело о хищении чужого имущества. По версии следствия, находясь за металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента, в зале судебного заседания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел", - сказали в СУСК.По словам правоохранителей, в республике обвиняемые нередко уничтожают документы различными способами. Как правило, восстановить их не сложно и это не избавляет их от ответственности. Однако возбуждением нового уголовного дела такие выходки заканчивается крайне редко. Случай с "проголодавшимся" обвиняемым стал исключением."Дело возбудили по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Прокурор утвердил обвинение и дело передадут в суд в ближайшее время", - уточнили в СУСК.В соответствии с Уголовным кодексом, съеденная явка с повинной может продлить злоумышленнику тюремный срок на 2 года.
https://ria.ru/20200302/1566795206.html
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республика алтай, происшествия
БАРНАУЛ, 24 фев- РИА Новости.
Обвиняемый съел в Турочакском районном суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии, теперь за странную выходку ему грозит дополнительный срок, новое уголовное дело о воспрепятствовании правосудию утвердил прокурор, сообщили РИА Новости в СУСК РФ
по Республике Алтай
.
"Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле 2020 года Турочакский районный суд вновь рассматривал его уголовное дело о хищении чужого имущества. По версии следствия, находясь за металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента, в зале судебного заседания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел", - сказали в СУСК.
"Документ восстановили и злоумышленника осудили на срок 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима", - добавили в ведомстве.
По словам правоохранителей, в республике обвиняемые нередко уничтожают документы различными способами. Как правило, восстановить их не сложно и это не избавляет их от ответственности. Однако возбуждением нового уголовного дела такие выходки заканчивается крайне редко. Случай с "проголодавшимся" обвиняемым стал исключением.
"Дело возбудили по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Прокурор утвердил обвинение и дело передадут в суд в ближайшее время", - уточнили в СУСК.
В соответствии с Уголовным кодексом, съеденная явка с повинной может продлить злоумышленнику тюремный срок на 2 года.