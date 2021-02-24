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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210224/stress-1598308094.html
"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо
"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо
Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?
2021-02-24T12:00
2021-02-24T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо
Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?
audio/mpeg
"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо
Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?
audio/mpeg
Если у вас постоянный стресс - стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.01:30 “Худеющие” или “полнеющие” во время стресса - кто более “здоров”, а у кого “генетическая поломка”07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве 11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес13:00 “Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают”17:57 Почему чтобы регулировать стресс - нужно уметь заботиться о себе ( и как это делать )21:52 Техника пауз. Что делать, если вам плохо, и хочется устроить себе “пир горой”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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аудио, подкаст, общество

"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

12:00 24.02.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо
12:00
Читать ria.ru в
Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?
Если у вас постоянный стресс - стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.
01:30 “Худеющие” или “полнеющие” во время стресса - кто более “здоров”, а у кого “генетическая поломка”
07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве
11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес
13:00 “Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают”
17:57 Почему чтобы регулировать стресс - нужно уметь заботиться о себе ( и как это делать )
21:52 Техника пауз. Что делать, если вам плохо, и хочется устроить себе “пир горой”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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