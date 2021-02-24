https://ria.ru/20210224/stress-1598308094.html

"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?

2021-02-24T12:00

2021-02-24T12:00

2021-02-24T12:00

правда тела

подкаст

общество

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"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”? audio/mpeg

"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо Накричал начальник - заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка - поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”? audio/mpeg

Если у вас постоянный стресс - стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.01:30 “Худеющие” или “полнеющие” во время стресса - кто более “здоров”, а у кого “генетическая поломка”07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве 11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес13:00 “Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают”17:57 Почему чтобы регулировать стресс - нужно уметь заботиться о себе ( и как это делать )21:52 Техника пауз. Что делать, если вам плохо, и хочется устроить себе “пир горой”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, общество