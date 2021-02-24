В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей
00:20 24.02.2021 (обновлено: 09:47 24.02.2021)
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции.
Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько силовиков получили травмы глаз.
Ранее командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов заявил в эфире "5 канала", что в столкновениях также пострадали около десяти протестующих. Всего на улицы вышли примерно две тысячи человек, 24 из них задержали.
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В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи. Во вторник Стерненко приговорили к семи годам заключения.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с полицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* В январе 2015 года "Правый сектор" внесли в реестр запрещенных в России организаций.
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