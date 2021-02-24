Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/stolknoveniya-1598698785.html
В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей
В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей
Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:20
2021-02-24T09:47
киев
ситуация на украине
правый сектор
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598699118_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b16cbb1533de03f0a8d3877bfc70b28c.jpg
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции.Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко."Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции в Facebook.Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько силовиков получили травмы глаз.Ранее командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов заявил в эфире "5 канала", что в столкновениях также пострадали около десяти протестующих. Всего на улицы вышли примерно две тысячи человек, 24 из них задержали.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи. Во вторник Стерненко приговорили к семи годам заключения. "Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с полицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* В январе 2015 года "Правый сектор" внесли в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210213/reyting-1597382286.html
https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Огонь и дымовые шашки: столкновения у офиса Зеленского в Киеве
Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
2021-02-24T00:20
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598699118_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5f6406d85c9864cb3b47f0659330b85d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, ситуация на украине, правый сектор, владимир зеленский, украина, в мире

В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей

00:20 24.02.2021 (обновлено: 09:47 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ИвановПротестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве
Протестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Иванов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции.
Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько силовиков получили травмы глаз.
Ранее командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов заявил в эфире "5 канала", что в столкновениях также пострадали около десяти протестующих. Всего на улицы вышли примерно две тысячи человек, 24 из них задержали.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 23:42
В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи. Во вторник Стерненко приговорили к семи годам заключения.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с полицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* В январе 2015 года "Правый сектор" внесли в реестр запрещенных в России организаций.
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00
Разочарование года. Зеленский стал для украинцев хуже Порошенко
 
КиевСитуация на УкраинеПравый секторВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Лента новостейМолния