https://ria.ru/20210224/stolknoveniya-1598698785.html

В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей

В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей

Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:20

2021-02-24T00:20

2021-02-24T09:47

киев

ситуация на украине

правый сектор

владимир зеленский

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Во время столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 силовиков, сообщили в пресс-службе киевской полиции.Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко."Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции в Facebook.Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько силовиков получили травмы глаз.Ранее командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов заявил в эфире "5 канала", что в столкновениях также пострадали около десяти протестующих. Всего на улицы вышли примерно две тысячи человек, 24 из них задержали.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи. Во вторник Стерненко приговорили к семи годам заключения. "Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с полицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* В январе 2015 года "Правый сектор" внесли в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210213/reyting-1597382286.html

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Огонь и дымовые шашки: столкновения у офиса Зеленского в Киеве Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко. 2021-02-24T00:20 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, ситуация на украине, правый сектор, владимир зеленский, украина, в мире