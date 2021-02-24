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В Киеве задержали 24 участника столкновений у офиса Зеленского
В Киеве задержали 24 участника столкновений у офиса Зеленского
Более 20 человек задержали из-за столкновений у офиса президента в центре Киева, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы Украины. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:16
2021-02-24T09:48
ситуация на украине
правый сектор
киев
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Более 20 человек задержали из-за столкновений у офиса президента в центре Киева, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы Украины.Столкновения между полицией и сторонниками осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко произошли во вторник возле администрации президента Украины в Киеве."Двадцать четыре активных участника акции доставляли в управление полиции. У них взяли объяснения и отпустили", - сообщила полиция Киева в Facebook.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Огонь и дымовые шашки: столкновения у офиса Зеленского в Киеве
Во вторник у здания администрации Владимира Зеленского собрались сторонники осужденного за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
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ситуация на украине, правый сектор, киев, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве задержали 24 участника столкновений у офиса Зеленского

00:16 24.02.2021 (обновлено: 09:48 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ИвановПротестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве
Протестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Иванов
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Более 20 человек задержали из-за столкновений у офиса президента в центре Киева, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы Украины.
Столкновения между полицией и сторонниками осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко произошли во вторник возле администрации президента Украины в Киеве.
"Двадцать четыре активных участника акции доставляли в управление полиции. У них взяли объяснения и отпустили", - сообщила полиция Киева в Facebook.
Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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