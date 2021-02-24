Адвоката белорусского оппозиционера Статкевича лишили лицензии
© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Супруга белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что адвокат, представляющий интересы ее мужа, лишен лицензии на адвокатскую деятельность.
"Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов прекратила действие лицензии адвоката Владимира Степановича Сазончука, который защищал Николая Статкевича и (YouTube-блогера - ред.) Дмитрия Козлова", - написала она в среду в Facebook, не уточнив остальных деталей.
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В конце июня Статкевич был задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а позже его обвинили по статье "массовые беспорядки". Козлов был задержан в июне, он стал фигурантом уголовного дела о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее в феврале этого года квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии приняла решения о прекращении действия лицензий четырех адвокатов за совершение ими действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру. Двое из них участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях, одна оказала неповиновение требованию сотрудника милиции. Еще один адвокат допустил в Интернет публичные заявления, содержащие "грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов", пояснялось в сообщении минюста республики.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.