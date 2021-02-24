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Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок за истязание родителей
Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок за истязание родителей
Житель Комсомольска-на-Амуре за истязание родителей и убийство отца получил 20 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:07
2021-02-24T11:07
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре за истязание родителей и убийство отца получил 20 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.Судом установлено, что подсудимый из чувства личной неприязни к своим пожилым родителям, которые в силу возраста и здоровья находились в беспомощном состоянии, с февраля 2017-го по сентябрь 2018 года истязал и избивал их. В 2018 году сын забил пожилого беспомощного отца до смерти, избив его руками, ногами и тупыми твердыми предметами.Отмечается, что отсутствие прямых очевидцев преступлений, а также то, что больная мать не могла разговаривать, позволили подсудимому выдвигать в суде различные версии своей непричастности к преступлению. Но совокупность представленных стороной обвинения доказательств стала достаточной для обвинительного приговора.
https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок за истязание родителей

11:07 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре за истязание родителей и убийство отца получил 20 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что подсудимый из чувства личной неприязни к своим пожилым родителям, которые в силу возраста и здоровья находились в беспомощном состоянии, с февраля 2017-го по сентябрь 2018 года истязал и избивал их. В 2018 году сын забил пожилого беспомощного отца до смерти, избив его руками, ногами и тупыми твердыми предметами.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:44
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"Осужден 48-летний житель Комсомольска-на-Амуре за совершение преступлений по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что отсутствие прямых очевидцев преступлений, а также то, что больная мать не могла разговаривать, позволили подсудимому выдвигать в суде различные версии своей непричастности к преступлению. Но совокупность представленных стороной обвинения доказательств стала достаточной для обвинительного приговора.
 
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
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