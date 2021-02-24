https://ria.ru/20210224/srok-1598732496.html

Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок за истязание родителей

Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок за истязание родителей

Житель Комсомольска-на-Амуре за истязание родителей и убийство отца получил 20 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:07

2021-02-24T11:07

2021-02-24T11:07

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре за истязание родителей и убийство отца получил 20 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.Судом установлено, что подсудимый из чувства личной неприязни к своим пожилым родителям, которые в силу возраста и здоровья находились в беспомощном состоянии, с февраля 2017-го по сентябрь 2018 года истязал и избивал их. В 2018 году сын забил пожилого беспомощного отца до смерти, избив его руками, ногами и тупыми твердыми предметами.Отмечается, что отсутствие прямых очевидцев преступлений, а также то, что больная мать не могла разговаривать, позволили подсудимому выдвигать в суде различные версии своей непричастности к преступлению. Но совокупность представленных стороной обвинения доказательств стала достаточной для обвинительного приговора.

https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия