https://ria.ru/20210224/sputnik-1598808986.html
В Италии призвали дать гражданам доступ к вакцине "Спутник V"
В Италии призвали дать гражданам доступ к вакцине "Спутник V"
Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к новому премьер-министру Италии Марио Драги, в котором предложило... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:51
2021-02-24T16:51
2021-02-24T17:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
марио драги
здоровье - общество
италия
в мире
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РИМ, 24 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к новому премьер-министру Италии Марио Драги, в котором предложило ему принять меры для того, чтобы как можно скорее обеспечить итальянцам доступ к российской вакцине от COVID-19 "Спутник V", сообщил РИА Новости в среду президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.В письме отмечается, что в ходе своего программного выступления в сенате республики на прошлой неделе Драги выразил готовность "активизировать механизмы диалога с Россией" и в этой связи подчеркивается "необходимость того, чтобы итальянский народ также мог воспользоваться знаменитой вакциной "Спутник V"."Эта необходимость, безусловно, связана с тем, что различные варианты коронавируса буквально ставят на колени нашу систему здравоохранения, которая среди прочего страдает от недостаточных поставок вакцин", - говорится в документе.Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата. СМИ стало известно, что мнение специалистов из профильного научно-исследовательского учреждения было доведено до сведения Драги.Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марио драги, здоровье - общество, италия, в мире
РИМ, 24 фев – РИА Новости, Сергей Старцев.
Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России
обратилось с открытым письмом к новому премьер-министру Италии Марио Драги
, в котором предложило ему принять меры для того, чтобы как можно скорее обеспечить итальянцам доступ к российской вакцине от COVID-19
"Спутник V
", сообщил РИА Новости в среду президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.
В письме отмечается, что в ходе своего программного выступления в сенате республики на прошлой неделе Драги выразил готовность "активизировать механизмы диалога с Россией" и в этой связи подчеркивается "необходимость того, чтобы итальянский народ также мог воспользоваться знаменитой вакциной "Спутник V".
"Эта необходимость, безусловно, связана с тем, что различные варианты коронавируса буквально ставят на колени нашу систему здравоохранения, которая среди прочего страдает от недостаточных поставок вакцин", - говорится в документе.
"В этой связи возникает вопрос, почему, если так важно вакцинироваться, не дать гражданам возможность сделать это также при помощи вакцины, разработанной московским институтом имени Гамалеи, которая с точки зрения стоимости, возможности консервации и противопоказаний, похоже, дает намного лучшие результаты по сравнению с другими конкурентами в данной области", - указывается в письме.
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.
Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата. СМИ стало известно, что мнение специалистов из профильного научно-исследовательского учреждения было доведено до сведения Драги.
Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.