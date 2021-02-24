Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"
02:25 24.02.2021 (обновлено: 10:23 24.02.2021)
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность российского препарата "Спутник V".
Как напоминает Фудзи, являющийся главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимавший руководящие позиции в японских правительственных органах, эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92 процентов. "С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер", — пишет он.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет", — написал пользователь Mqa.
"Во время холодной войны Россия и США проводили активные исследования в области бактериальной войны. Одна из важнейших задач исследований — это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатым ноу-хау в этой сфере", — отметил Sie.
"Российская продукция также не всегда вызывает доверие, но еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, "Спутнику V" доверять можно", — выразил мнение Rei.
"Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами", — призвал Mas.
"Если Япония не сможет одобрить вакцину AstraZeneca, есть еще вариант в виде препарата Johnson & Johnson. Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину", — добавил Mta.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>