https://ria.ru/20210224/sputnik-1598703485.html

Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"

Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"

Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:25

2021-02-24T02:25

2021-02-24T10:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

astrazeneca

johnson & johnson

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность российского препарата "Спутник V". Как напоминает Фудзи, являющийся главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимавший руководящие позиции в японских правительственных органах, эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92 процентов. "С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер", — пишет он.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет", — написал пользователь Mqa."Во время холодной войны Россия и США проводили активные исследования в области бактериальной войны. Одна из важнейших задач исследований — это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатым ноу-хау в этой сфере", — отметил Sie."Российская продукция также не всегда вызывает доверие, но еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, "Спутнику V" доверять можно", — выразил мнение Rei."Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами", — призвал Mas."Если Япония не сможет одобрить вакцину AstraZeneca, есть еще вариант в виде препарата Johnson & Johnson. Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину", — добавил Mta.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598686697.html

https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598647234.html

россия

япония

сша

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, astrazeneca , johnson & johnson, япония, сша, в мире