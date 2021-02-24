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Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"
Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"
Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:25
2021-02-24T10:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
astrazeneca
johnson & johnson
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность российского препарата "Спутник V". Как напоминает Фудзи, являющийся главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимавший руководящие позиции в японских правительственных органах, эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92 процентов. "С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер", — пишет он.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет", — написал пользователь Mqa."Во время холодной войны Россия и США проводили активные исследования в области бактериальной войны. Одна из важнейших задач исследований — это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатым ноу-хау в этой сфере", — отметил Sie."Российская продукция также не всегда вызывает доверие, но еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, "Спутнику V" доверять можно", — выразил мнение Rei."Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами", — призвал Mas."Если Япония не сможет одобрить вакцину AstraZeneca, есть еще вариант в виде препарата Johnson &amp; Johnson. Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину", — добавил Mta.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598686697.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, astrazeneca , johnson & johnson, япония, сша, в мире

Максимальный результат: японцы оценили эффективность "Спутника V"

02:25 24.02.2021 (обновлено: 10:23 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность российского препарата "Спутник V".
Как напоминает Фудзи, являющийся главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимавший руководящие позиции в японских правительственных органах, эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92 процентов. "С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер", — пишет он.
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 20:32Распространение коронавируса
Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет", — написал пользователь Mqa.
"Во время холодной войны Россия и США проводили активные исследования в области бактериальной войны. Одна из важнейших задач исследований — это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатым ноу-хау в этой сфере", — отметил Sie.
"Российская продукция также не всегда вызывает доверие, но еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, "Спутнику V" доверять можно", — выразил мнение Rei.
"Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами", — призвал Mas.
"Если Япония не сможет одобрить вакцину AstraZeneca, есть еще вариант в виде препарата Johnson & Johnson. Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину", — добавил Mta.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияAstraZenecaJohnson & JohnsonЯпонияСШАВ мире
 
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