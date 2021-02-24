Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/springstin-1598839676.html
Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие спиртного в заповеднике
Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие спиртного в заповеднике
Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал на 500 долларов певца Брюса Спрингстина, который признал себя виновным в употреблении алкоголя в запрещенном месте, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:04
2021-02-24T20:04
нью-джерси
сша
брюс спрингстин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101539/29/1015392944_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_6117be302759e6bb763970ae7dd28065.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал на 500 долларов певца Брюса Спрингстина, который признал себя виновным в употреблении алкоголя в запрещенном месте, сообщает местный портал NJ.com.Две недели назад сообщалось, что в середине ноября Спрингстин был арестован в рекреационной зоне национального значения в Нью-Джерси. При этом ему также были предъявлены обвинения в пьяном и неосторожном вождении.На слушаниях в среду Спрингстин признал, что выпил несколько глотков текилы в национальном парке, а суд снял обвинения в нетрезвом вождении. Как выяснилось, уровень алкоголя в крови 71-летнего исполнителя был намного ниже допустимого.Спрингстин выразил желание немедленно заплатить штраф, в том числе 40 долларов в качестве судебных издержек.Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой Глобус".
https://ria.ru/20210210/springstin-1596898720.html
нью-джерси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/101539/29/1015392944_0:0:1981:1485_1920x0_80_0_0_62f5b7b3a6bdc98b11fda6fd1125bd1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-джерси, сша, брюс спрингстин, в мире

Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие спиртного в заповеднике

20:04 24.02.2021
 
© AP Photo / Susan WalshАмериканский певец Брюс Спрингстин
Американский певец Брюс Спрингстин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал на 500 долларов певца Брюса Спрингстина, который признал себя виновным в употреблении алкоголя в запрещенном месте, сообщает местный портал NJ.com.
Две недели назад сообщалось, что в середине ноября Спрингстин был арестован в рекреационной зоне национального значения в Нью-Джерси. При этом ему также были предъявлены обвинения в пьяном и неосторожном вождении.
На слушаниях в среду Спрингстин признал, что выпил несколько глотков текилы в национальном парке, а суд снял обвинения в нетрезвом вождении. Как выяснилось, уровень алкоголя в крови 71-летнего исполнителя был намного ниже допустимого.
Спрингстин выразил желание немедленно заплатить штраф, в том числе 40 долларов в качестве судебных издержек.
Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой Глобус".
Американский музыкант Брюс Спрингстин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 19:54Шоубиз
Брюса Спрингстина арестовали за пьяное вождение
 
Нью-ДжерсиСШАБрюс СпрингстинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния