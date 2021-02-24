https://ria.ru/20210224/springstin-1598839676.html

Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие спиртного в заповеднике

Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие спиртного в заповеднике

Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал на 500 долларов певца Брюса Спрингстина, который признал себя виновным в употреблении алкоголя в запрещенном месте, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:04

2021-02-24T20:04

2021-02-24T20:04

нью-джерси

сша

брюс спрингстин

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал на 500 долларов певца Брюса Спрингстина, который признал себя виновным в употреблении алкоголя в запрещенном месте, сообщает местный портал NJ.com.Две недели назад сообщалось, что в середине ноября Спрингстин был арестован в рекреационной зоне национального значения в Нью-Джерси. При этом ему также были предъявлены обвинения в пьяном и неосторожном вождении.На слушаниях в среду Спрингстин признал, что выпил несколько глотков текилы в национальном парке, а суд снял обвинения в нетрезвом вождении. Как выяснилось, уровень алкоголя в крови 71-летнего исполнителя был намного ниже допустимого.Спрингстин выразил желание немедленно заплатить штраф, в том числе 40 долларов в качестве судебных издержек.Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой Глобус".

https://ria.ru/20210210/springstin-1596898720.html

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нью-джерси, сша, брюс спрингстин, в мире