https://ria.ru/20210224/sportmaster-1598705748.html

Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"

Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"

Санкции Киева против сети "Спортмастер" могут иметь для Украины негативные последствия, заявил в беседе с изданием "Главред" политолог и экономист Тарас... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T04:28

2021-02-24T04:28

2021-02-24T10:21

виктор медведчук

спортмастер

владимир зеленский

сингапур (страна)

украина

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Санкции Киева против сети "Спортмастер" могут иметь для Украины негативные последствия, заявил в беседе с изданием "Главред" политолог и экономист Тарас Загородний.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны."Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против "Спортмастера", — отметил он.По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. "При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть", — указал экономист. Он добавил, что эта история "ударит по инвестиционной привлекательности" Украины. "Это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка", — заключил Загородний.Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.

https://ria.ru/20210222/sportmaster-1598611249.html

https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html

сингапур (страна)

украина

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виктор медведчук, спортмастер, владимир зеленский, сингапур (страна), украина, в мире