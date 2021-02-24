https://ria.ru/20210224/spasenie-1598812519.html

На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме

На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме

В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:08

2021-02-24T17:08

2021-02-24T17:44

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лабытнанги

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598807657_0:134:1000:697_1920x0_80_0_0_2890454efc6a215c877d7178954f7866.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Пожар произошел рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.Спустя двое суток одна из жительниц дома рассказала пожарным, что из-под завалов подает признаки жизни собака. Хозяева не смогли вызволить ее самостоятельно и обратились к спасателям.Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами, после чего собаку передали хозяйке.По данным администрации Лабытнанги, в доме проживали 34 человека, или 17 семей. Четверо из них согласились разместиться в гостинице, остальные — у родственников. Из резервного фонда муниципалитета людям выделят деньги для приобретения самого необходимого, а также помогут с восстановлением документов. Погорельцам также предложат временное жилье.

https://ria.ru/20210207/sobaka-1596355257.html

лабытнанги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лабытнанги, происшествия