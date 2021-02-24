https://ria.ru/20210224/spasenie-1598812519.html
На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме
На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме
В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:08
2021-02-24T17:08
2021-02-24T17:44
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лабытнанги
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Пожар произошел рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.Спустя двое суток одна из жительниц дома рассказала пожарным, что из-под завалов подает признаки жизни собака. Хозяева не смогли вызволить ее самостоятельно и обратились к спасателям.Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами, после чего собаку передали хозяйке.По данным администрации Лабытнанги, в доме проживали 34 человека, или 17 семей. Четверо из них согласились разместиться в гостинице, остальные — у родственников. Из резервного фонда муниципалитета людям выделят деньги для приобретения самого необходимого, а также помогут с восстановлением документов. Погорельцам также предложат временное жилье.
https://ria.ru/20210207/sobaka-1596355257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лабытнанги, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев — РИА Новости.
В городе Лабытнанги
(Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
.
Пожар произошел рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.
Спустя двое суток одна из жительниц дома рассказала пожарным, что из-под завалов подает признаки жизни собака. Хозяева не смогли вызволить ее самостоятельно и обратились к спасателям.
"Хозяйка указала предполагаемое местонахождение собаки, которая была успешно найдена и извлечена из-под завалов. Бедное животное, находясь в заточении столько времени, еще и пережило крепкий мороз, который в последние дни ощутили все ямальцы", — говорится в сообщении.
Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами, после чего собаку передали хозяйке.
По данным администрации Лабытнанги, в доме проживали 34 человека, или 17 семей. Четверо из них согласились разместиться в гостинице, остальные — у родственников. Из резервного фонда муниципалитета людям выделят деньги для приобретения самого необходимого, а также помогут с восстановлением документов. Погорельцам также предложат временное жилье.