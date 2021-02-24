Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210224/spasenie-1598812519.html
На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме
На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме
В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:08
2021-02-24T17:44
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лабытнанги
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598807657_0:134:1000:697_1920x0_80_0_0_2890454efc6a215c877d7178954f7866.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Пожар произошел рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.Спустя двое суток одна из жительниц дома рассказала пожарным, что из-под завалов подает признаки жизни собака. Хозяева не смогли вызволить ее самостоятельно и обратились к спасателям.Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами, после чего собаку передали хозяйке.По данным администрации Лабытнанги, в доме проживали 34 человека, или 17 семей. Четверо из них согласились разместиться в гостинице, остальные — у родственников. Из резервного фонда муниципалитета людям выделят деньги для приобретения самого необходимого, а также помогут с восстановлением документов. Погорельцам также предложат временное жилье.
https://ria.ru/20210207/sobaka-1596355257.html
лабытнанги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598807657_0:41:1000:791_1920x0_80_0_0_f3a24f1b0273d067e57bf11fcb571226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лабытнанги, происшествия

На Ямале спасли собаку спустя два дня после пожара в жилом доме

17:08 24.02.2021 (обновлено: 17:44 24.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по ЯНАОСпасатели в Лабытнанги (ЯНАО) спустя два дня после пожара в жилом доме нашли собаку под завалам
Спасатели в Лабытнанги (ЯНАО) спустя два дня после пожара в жилом доме нашли собаку под завалам - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по ЯНАО
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев — РИА Новости. В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) под завалами сгоревшего дома спустя два дня после пожара нашли собаку, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожар произошел рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.
Спустя двое суток одна из жительниц дома рассказала пожарным, что из-под завалов подает признаки жизни собака. Хозяева не смогли вызволить ее самостоятельно и обратились к спасателям.

"Хозяйка указала предполагаемое местонахождение собаки, которая была успешно найдена и извлечена из-под завалов. Бедное животное, находясь в заточении столько времени, еще и пережило крепкий мороз, который в последние дни ощутили все ямальцы", — говорится в сообщении.

© Фото : ГУ МЧС по ЯНАОСпасатели в Лабытнанги (ЯНАО) спустя два дня после пожара в жилом доме нашли собаку под завалам
Спасатели в Лабытнанги (ЯНАО) спустя два дня после пожара в жилом доме нашли собаку под завалам - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по ЯНАО
Спасатели в Лабытнанги (ЯНАО) спустя два дня после пожара в жилом доме нашли собаку под завалам
Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами, после чего собаку передали хозяйке.
По данным администрации Лабытнанги, в доме проживали 34 человека, или 17 семей. Четверо из них согласились разместиться в гостинице, остальные — у родственников. Из резервного фонда муниципалитета людям выделят деньги для приобретения самого необходимого, а также помогут с восстановлением документов. Погорельцам также предложат временное жилье.
Собака, застрявшая между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 06:56Хорошие новости
В Приморье спасли собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛабытнангиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния