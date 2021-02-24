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В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина
В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, заболевшего COVID-19, возможно, выпишут из больницы в среду, сообщила РИА... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:00
2021-02-24T12:00
2021-02-24T12:05
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
театр
малый театр
юрий соломин
москва
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, заболевшего COVID-19, возможно, выпишут из больницы в среду, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе. Сообщалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме."Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, и, возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы. Но все зависит от окончательного решения врачей, так что точно сказать не могу. Мы, конечно, его очень ждем", - сказала Михайлова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, театр, малый театр, юрий соломин, москва