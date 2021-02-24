https://ria.ru/20210224/sofiya-1598811515.html

Греция призывает вернуть Айя-Софии в Стамбуле статус музея

Греция призывает вернуть Айя-Софии в Стамбуле статус музея

Собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле необходимо вернуть статус музея, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в среду по видеосвязи... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:02

2021-02-24T17:02

2021-02-24T17:02

религия и мировоззрение

религия

никос дендиас

новости - религия и мировоззрение

юнеско

мид греции‎

ливия

сирия

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574279041_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_1c09dff1515c37e4e73a64efcfe4f9c7.jpg

АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле необходимо вернуть статус музея, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в среду по видеосвязи на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля."Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса – полного соблюдения культурных прав. Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем, воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", - сказал Дендиас.По его словам, непреложным условием являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО."Я имею в виду, среди прочего, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы вместе с другими международными организациями и учреждениями просим вернуть этому памятнику прежний статус", - сказал глава МИД Греции.Дендиас выступил за отмену "как незаконных" меморандумов, подписанных Турцией и Правительством национального согласия Ливии в конце ноября 2019 года о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Афины считают, что они касаются вод, относящихся к исключительной экономической зоне Греции."Что касается Ливии, мы приветствуем проведение форума ливийского политического диалога в начале этого месяца и его итоги. Мы ожидаем восстановления правопорядка на всей территории страны силами нового переходного правительства. Мы также ожидаем отмены всех незаконных действий, включая меморандумы, подписанные в нарушение международного права, восстановления демократии и поощрения прав человека", - сказал министр.По его словам, политические единство и эффективная защита прав человека не могут быть обеспечены без вывода иностранных войск и наемников из Ливии.Дендиас сказал, что Греция осуждает постоянные нарушения прав человека и международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта в Сирии."Нарушения в некоторых случаях равнозначны военным преступлениям, согласно комиссии по проведению расследования. Мы призываем все стороны соблюдать все международные правозащитные обязательства. Требуются реальные выборы для создания условий для безопасного добровольного возвращения беженцев и насильственно перемещенных лиц в районы их происхождения", - сказал Дендиас.Он сообщил также, что Греция продолжает сталкиваться с проблемой беженцев и проводит операции по спасению людей в Эгейском море.

https://ria.ru/20201014/sobor-1579730239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/raskol-1592228404.html

ливия

сирия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, никос дендиас, новости - религия и мировоззрение, юнеско, мид греции‎, ливия, сирия, стамбул, оон