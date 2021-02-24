https://ria.ru/20210224/sluzhba-1598753127.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены призыва

В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены призыва

Отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:27

2021-02-24T12:27

2021-02-24T13:10

россия

дмитрий нагиев

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос о возможности перехода на исключительно контрактную службу в армии. Поводом для вопроса стало высказывание актера Дмитрия Нагиева, который в интервью "Аргументам и фактам" раскритиковал систему обязательной военной службы и назвал проведенное в армии время бесполезным."Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — сказал Песков.По его словам, никаких обсуждений по поводу того, чтобы служба в армии перестала быть конституционной обязанностью, не ведется.

https://ria.ru/20210209/sluzhba-1596689974.html

россия

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2021

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россия, дмитрий нагиев, дмитрий песков, общество