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Нагиев выступил против обязательной воинской службы
Нагиев выступил против обязательной воинской службы
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:23
2021-02-24T11:23
шоубиз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
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дмитрий нагиев

Нагиев выступил против обязательной воинской службы

11:23 24.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.
Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.
"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку", — отметил Нагиев.
Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.
Актер Дмитрий Нагиев получил приз в номинации Лицо из телевизора на церемонии вручения премии GQ Человек года в театра им. Вл. Маяковског - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Нагиев резко высказался о Лободе на шоу "Голос"
Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.
"Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами", — рассказал он.
Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.
 
ШоубизДмитрий Нагиев
 
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