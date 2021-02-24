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Нагиев выступил против обязательной воинской службы
Нагиев выступил против обязательной воинской службы
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:23
2021-02-24T11:23
2021-02-24T11:23
шоубиз
дмитрий нагиев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
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дмитрий нагиев
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты"
раскритиковал обязательную службу в армии в России.
Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.
"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку", — отметил Нагиев.
Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.
Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.
"Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами", — рассказал он.
Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.