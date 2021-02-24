https://ria.ru/20210224/sluzhba-1598736845.html

Нагиев выступил против обязательной воинской службы

Нагиев выступил против обязательной воинской службы

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:23

2021-02-24T11:23

2021-02-24T11:23

шоубиз

дмитрий нагиев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.Вместе с тем он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами. Например, занимаясь спортом и посещая библиотеку.Нагиев рассказал о случаях дедовщины во время службы, которая, по его мнению, унижает человеческое достоинство. Артист понадеялся, что сейчас ситуация в российской армии изменилась.Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что иногда у него возникали мысли эмигрировать.

https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий нагиев