https://ria.ru/20210224/sistema-1598719763.html

Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте

Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте

Предприятия "Ростеха" приступили к подготовке новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 ("Тосочка") к государственным испытаниям, их планируется начать в марте, РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:58

2021-02-24T09:58

2021-02-24T09:58

новое оружие россии

тос-2

тос-1а "солнцепек"

ростех

мотовилихинские заводы

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА новости. Предприятия "Ростеха" приступили к подготовке новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 ("Тосочка") к государственным испытаниям, их планируется начать в марте, заявил РИА Новости гендиректор ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") Кирилл Федоров."Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" и НПО "СПЛАВ" имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сказал Федоров."Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине."Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", – рассказал агентству гендиректор "СПЛАВа" Александр Смирнов.Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".Впервые "Тосочка" была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочка" будет принята на вооружение.

https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577770273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574975899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тос-2, тос-1а "солнцепек", ростех, мотовилихинские заводы, москва, безопасность