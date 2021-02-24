Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте
"Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" и НПО "СПЛАВ" имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сказал Федоров.
25 сентября 2020, 14:25На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"
"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
"Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", – рассказал агентству гендиректор "СПЛАВа" Александр Смирнов.
27 июля 2020, 12:51Сказано в эфиреВоенный эксперт объяснил, в чем уникальность ТОС "Солнцепек"Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем. В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский рассказал о возможностях системы.
Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".
Впервые "Тосочка" была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочка" будет принята на вооружение.