https://ria.ru/20210224/simbioz-1598703172.html

Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа

Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа

В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:06

2021-02-24T02:06

2021-02-24T02:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валерий черешнев

грипп

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый. Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он."Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок", – объяснил Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий черешнев, грипп, общество