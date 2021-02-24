Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый.
"Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно", – полагает Валерий Черешнев.
Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он.
"Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок", – объяснил Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik.