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Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа
Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа
В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:06
2021-02-24T02:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валерий черешнев
грипп
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый. Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он."Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок", – объяснил Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий черешнев, грипп, общество

Назван срок возможного появления "симбиоза" COVID-19 и гриппа

02:06 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Есть ли способ предотвратить такую опасную комбинацию, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый.
"Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно", – полагает Валерий Черешнев.
Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он.
"Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок", – объяснил Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалерий ЧерешневГриппОбщество
 
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