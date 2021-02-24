https://ria.ru/20210224/shtraf-1598753461.html

Как изменились штрафы для организаторов, спонсоров и участников митингов

Как изменились штрафы для организаторов, спонсоров и участников митингов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неповиновение сотрудникам силовых ведомств на митингах и... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:28

2021-02-24T12:28

2021-02-24T12:44

обязательные работы

законы

инфографика

россия

штрафы

арест

законодательство

митинги

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неповиновение сотрудникам силовых ведомств на митингах и нарушения при финансирование публичных акций. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменились штрафы, сроки ареста и обязательных работ для рядовых участников, спонсоров и организаторов протестных мероприятий.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обязательные работы, законы, инфографика, россия, штрафы, арест, законодательство, митинги, протесты