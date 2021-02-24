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Как изменились штрафы для организаторов, спонсоров и участников митингов
Как изменились штрафы для организаторов, спонсоров и участников митингов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неповиновение сотрудникам силовых ведомств на митингах и... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:28
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обязательные работы
законы
инфографика
россия
штрафы
арест
законодательство
митинги
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неповиновение сотрудникам силовых ведомств на митингах и нарушения при финансирование публичных акций. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменились штрафы, сроки ареста и обязательных работ для рядовых участников, спонсоров и организаторов протестных мероприятий.
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обязательные работы, законы, инфографика, россия, штрафы, арест, законодательство, митинги, протесты

Как изменились штрафы для организаторов, спонсоров и участников митингов

12:28 24.02.2021 (обновлено: 12:44 24.02.2021)
 
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неповиновение сотрудникам силовых ведомств на митингах и нарушения при финансирование публичных акций. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменились штрафы, сроки ареста и обязательных работ для рядовых участников, спонсоров и организаторов протестных мероприятий.
 
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