https://ria.ru/20210224/shtraf-1598740025.html

Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ

Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:38

2021-02-24T11:38

2021-02-24T12:55

россия

сергей боярский

александр хинштейн

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан - в размере от 50 тысяч до 3 миллионов рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч; для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 до 700 тысяч; для юрлиц - от 1,5 до 3 миллионов рублей.Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей.Повторное совершение такого правонарушения повлечёт штраф граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч; для ИП – от 100 до 300 тысяч; для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585303089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей боярский, александр хинштейн, владимир путин, общество