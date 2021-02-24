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Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:38
2021-02-24T12:55
россия
сергей боярский
александр хинштейн
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан - в размере от 50 тысяч до 3 миллионов рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч; для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 до 700 тысяч; для юрлиц - от 1,5 до 3 миллионов рублей.Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей.Повторное совершение такого правонарушения повлечёт штраф граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч; для ИП – от 100 до 300 тысяч; для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html
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россия, сергей боярский, александр хинштейн, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ

11:38 24.02.2021 (обновлено: 12:55 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 11:11
Минцифры объяснило инициативу ввести санкции за цензуру против СМИ
Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан - в размере от 50 тысяч до 3 миллионов рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч; для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 до 700 тысяч; для юрлиц - от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 10:54
В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ
Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей.
Повторное совершение такого правонарушения повлечёт штраф граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч; для ИП – от 100 до 300 тысяч; для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.
 
РоссияСергей БоярскийАлександр ХинштейнВладимир ПутинОбщество
 
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