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Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:46
2021-02-24T14:14
россия
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин (ЕР).Законом усиливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Закон повышает размеры штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.Согласно закону, перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от десяти тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде грозит штрафом для граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что такая ответственность существует во многих странах и ее несут те, кто проводит митинги, организует их.
https://ria.ru/20210204/arest-1596003160.html
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россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

10:46 24.02.2021 (обновлено: 14:14 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин (ЕР).
Законом усиливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Закон повышает размеры штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
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Согласно закону, перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от десяти тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде грозит штрафом для граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что такая ответственность существует во многих странах и ее несут те, кто проводит митинги, организует их.
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