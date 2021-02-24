https://ria.ru/20210224/shpitsa-1598824273.html

Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова после нескольких лет... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:25

2021-02-24T18:25

2021-02-24T18:26

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова после нескольких лет отношений. Актриса, известная по ролям в таких фильмах, как "Завтрак у папы", "Поддубный", "Экипаж" и других, разместила свадебное селфи. Оба улыбаются и демонстрируют обручальные кольца. На торжестве присутствовала певица Алена Свиридова, которая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с Екатериной и Русланом из ЗАГСа. Невеста была одета в пышное платье с открытыми плечами, а жених — в смокинг черного цвета и кремовый галстук. Для актрисы этот брак стал вторым. В 2010-м году она вышла замуж за актера Константина Адаева, от которого в 2012-м году родила сына Германа. Однако вскоре после рождения мальчика, пара рассталась.

https://ria.ru/20201226/monetochka-1591052461.html

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2021

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знаменитости, звезды, алена свиридова, свадьба, праздник, екатерина шпица, новости культуры, шоу-бизнес