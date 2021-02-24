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Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз
Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз
Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова после нескольких лет... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:25
2021-02-24T18:26
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова после нескольких лет отношений. Актриса, известная по ролям в таких фильмах, как "Завтрак у папы", "Поддубный", "Экипаж" и других, разместила свадебное селфи. Оба улыбаются и демонстрируют обручальные кольца. На торжестве присутствовала певица Алена Свиридова, которая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с Екатериной и Русланом из ЗАГСа. Невеста была одета в пышное платье с открытыми плечами, а жених — в смокинг черного цвета и кремовый галстук. Для актрисы этот брак стал вторым. В 2010-м году она вышла замуж за актера Константина Адаева, от которого в 2012-м году родила сына Германа. Однако вскоре после рождения мальчика, пара рассталась.
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знаменитости, звезды, алена свиридова, свадьба, праздник, екатерина шпица, новости культуры, шоу-бизнес

Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

18:25 24.02.2021 (обновлено: 18:26 24.02.2021)
 
© katerinashpitsaФотография из Instagram-аккаунта Екатерины Шпицы
Фотография из Instagram-аккаунта Екатерины Шпицы - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© katerinashpitsa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова после нескольких лет отношений.
Актриса, известная по ролям в таких фильмах, как "Завтрак у папы", "Поддубный", "Экипаж" и других, разместила свадебное селфи. Оба улыбаются и демонстрируют обручальные кольца.
На торжестве присутствовала певица Алена Свиридова, которая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с Екатериной и Русланом из ЗАГСа.
"Катюша и Руслан, я вас очень люблю! У вас получится. Я всплакнула", — написала она.
Невеста была одета в пышное платье с открытыми плечами, а жених — в смокинг черного цвета и кремовый галстук.
Для актрисы этот брак стал вторым. В 2010-м году она вышла замуж за актера Константина Адаева, от которого в 2012-м году родила сына Германа. Однако вскоре после рождения мальчика, пара рассталась.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 15:51Шоубиз
Певица Монеточка вышла замуж
 
ШоубизЗнаменитостизвездыАлена СвиридоваСвадьбаПраздникЕкатерина ШпицаНовости культурыШоу-бизнес
 
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