https://ria.ru/20210224/sfu-1598323489.html

Ученые нашли самый древний случай чумы в Сибири

Ученые нашли самый древний случай чумы в Сибири

Самый древний из известных в мире случаев заражения человека чумной палочкой зафиксировал международный научный коллектив при участии ученого из Сибирского... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:00

2021-02-24T09:00

2021-02-24T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598315298_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_07e2be0786e9fc8b9067ffc8522c0211.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самый древний из известных в мире случаев заражения человека чумной палочкой зафиксировал международный научный коллектив при участии ученого из Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает пресс-служба вуза. Исследовав геном людей, живших в промежутке 16900-550 лет назад в Северо-Восточной Азии, ученые также обнаружили новые данные о древних миграциях в регионе. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.В масштабном проекте, объединившем шведских, британских, турецких и российских ученых, исследовалось формирование различных популяций людей, населявших территории Прибайкалья и северо-востока Сибири в период от позднего палеолита до бронзового века. Всего был проанализирован геном 40 человек, живших в регионе в промежутке 16900-550 лет назад.По сообщению СФУ, следы присутствия возбудителя чумы – бактерии чумной палочки (Yersinia pestis) – удалось обнаружить в одном из самых северных регионов земного шара благодаря анализу останков двух человек, проживавших в бронзовом веке в Прибайкалье и в районе реки Колыма.Северо-Восточная Азия, по словам ученых, была заселена человеком современного типа около 38 тысяч лет назад. Однако из-за сильного плейстоценового оледенения в 20-16 тысячелетиях до нашей эры условия стали настолько суровыми, что возник большой перерыв в заселении этих территорий.Важным итогом работы, по словам участников, стали несколько новых доказательств гипотезы о заселении северных территорий Америки народами, пришедшими из Сибири. Генетическая экспертиза показала, что обитавшие 9 тысяч лет назад в Якутии представители Белькачинской археологической культуры с высокой вероятностью стали прародителями так называемых палеоинуитов – народов, чьи потомки и сейчас населяют северные территории Канады и России, Аляску и Гренландию."Другая любопытная деталь исследования – после отступления ледника около 8,5 тысяч лет назад в ходе очередного заселения Прибайкалья там появились люди восточноевропейского и даже североафриканского происхождения. С небольшими изменениями в геноме они сохранялись вплоть до нового времени. Некоторая часть этого генома до сих пор живет в далеких потомках тех людей – коренных жителях Красноярского края, Иркутской области и Якутии", – отметил Павел Мандрыка, слова которого приводит сообщение СФУ.Кроме того, генетический анализ, по сообщению авторов исследования, выявил, что около 16 тысяч лет назад по северу Сибири прошло неизвестное до сих пор человеческое племя. Ученые предполагают, это был народ, следов материальной культуры которого не сохранилось, но гены которого также остались в геноме народов, населявших территории к северу от Байкала.

https://ria.ru/20130730/952914891.html

https://ria.ru/20200922/infektsii-1577572898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет