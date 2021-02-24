https://ria.ru/20210224/seminar-1598749038.html

Международный семинар ОПЕК перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Международный семинар ОПЕК перенесли на 2022 год из-за COVID-19

ОПЕК из-за пандемии COVID-19 перенесла свой 8-й международный семинар, который должен был пройти в июне 2021 года, на лето 2022 года, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:09

2021-02-24T12:09

2021-02-24T12:09

опек

вена

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ОПЕК из-за пандемии COVID-19 перенесла свой 8-й международный семинар, который должен был пройти в июне 2021 года, на лето 2022 года, сообщается в пресс-релизе организации.Отмечается, что перенос связан с тем, что ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса во многих странах, продолжают действовать, а меры изоляции усложняют планирование крупных международных мероприятий.Участниками семинара обычно являются министры стран-членов ОПЕК, стран, участвующих в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+), а также других нефтедобывающих и нефтедобывающих стран. Кроме того, на семинаре присутствуют руководители международных организаций, национальных и международных нефтяных компаний, а также ученые, аналитики и другие эксперты отрасли."Хотя это было нелегкое решение, нашим главным приоритетом является безопасность и здоровье всех участников. Мы с нетерпением ждем возможности провести еще более успешный семинар в 2022 году, опираясь на наши нынешние достижения", - прокомментировал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова приводятся в релизе.

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опек, вена, экономика