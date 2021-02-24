Россия призвала США активизировать усилия по ядерной сделке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на конференции по разоружению в Женеве в видеоформате, министр напомнил, что одним из главных событий 2021 года должна стать Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и отметил, что всем государствам-участникам договора нужно сделать максимум, чтобы конференция способствовала укреплению договора, а также объединять усилия для консолидации всех трех составляющих договора - нераспространения ядерного оружия, разоружения и мирного использования ядерной энергии.
"В контексте обзора ДНЯО также требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке так же, как и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Призываем всех, в первую очередь новую администрацию США, активизировать усилия на этих важных для мирового сообщества направлениях", - заявил министр.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.