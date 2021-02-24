https://ria.ru/20210224/sdelka-1598750489.html

Россия призвала США активизировать усилия по ядерной сделке

Россия призвала США активизировать усилия по ядерной сделке

Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:16

2021-02-24T12:16

2021-02-24T12:16

россия

мохаммад джавад зариф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Выступая на конференции по разоружению в Женеве в видеоформате, министр напомнил, что одним из главных событий 2021 года должна стать Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и отметил, что всем государствам-участникам договора нужно сделать максимум, чтобы конференция способствовала укреплению договора, а также объединять усилия для консолидации всех трех составляющих договора - нераспространения ядерного оружия, разоружения и мирного использования ядерной энергии.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210222/iran-1598549441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/sanktsii-1598727172.html

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россия, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, магатэ, джо байден, москва, оон, сша, в мире