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В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций
В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций
Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:46
2021-02-24T20:46
2021-02-24T21:54
владимир чижов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля принципиально согласовали расширение персональных санкций к гражданам России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что их примут в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подготовка займет около недели.По информации СМИ, в черном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.
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владимир чижов, брюссель, евросоюз, в мире, россия, москва