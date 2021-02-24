https://ria.ru/20210224/sanktsii-1598843544.html

В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:46

2021-02-24T20:46

2021-02-24T21:54

владимир чижов

брюссель

евросоюз

в мире

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля принципиально согласовали расширение персональных санкций к гражданам России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что их примут в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подготовка займет около недели.По информации СМИ, в черном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

брюссель

россия

москва

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владимир чижов, брюссель, евросоюз, в мире, россия, москва