Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/sanktsii-1598843544.html
В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций
В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций
Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:46
2021-02-24T21:54
владимир чижов
брюссель
евросоюз
в мире
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_45d0b6d6f93266f99f6b5bf297daad1e.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля принципиально согласовали расширение персональных санкций к гражданам России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что их примут в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подготовка займет около недели.По информации СМИ, в черном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
брюссель
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_eb5121218aa85183a077ae1dc3e13c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир чижов, брюссель, евросоюз, в мире, россия, москва

В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

20:46 24.02.2021 (обновлено: 21:54 24.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию".

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Владимир Чижов
постоянный представитель России при ЕС
Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля принципиально согласовали расширение персональных санкций к гражданам России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что их примут в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подготовка займет около недели.
По информации СМИ, в черном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
 
Владимир ЧижовБрюссельЕвросоюзВ миреРоссияМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния