"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества
Одним из самых ярких моментов шоу стал салют в цветах государственного флага.
Одним из самых ярких моментов шоу стал салют в цветах государственного флага.
Ночное небо на этот раз украсили по уникальной высотной и цветографической схеме.
Ночное небо на этот раз украсили по уникальной высотной и цветографической схеме.
Из 72 установок в небо выпустили более 12 тысяч фейерверков различных видов, таких как "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка".
Из 72 установок в небо выпустили более 12 тысяч фейерверков различных видов, таких как "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка".
Фейерверки раскрывались в небе яркими куполами диаметром 300 метров.
Фейерверки раскрывались в небе яркими куполами диаметром 300 метров.
За салют отвечал отдельный гвардейский дивизион Западного военного округа.
За салют отвечал отдельный гвардейский дивизион Западного военного округа.
Звуковое сопровождение салюта обеспечивали пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Звуковое сопровождение салюта обеспечивали пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра.
Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра.
Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта и добиться разнообразия картин.
Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта и добиться разнообразия картин.
Это делает салют красочным и захватывающим.
Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества.
Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества.