https://ria.ru/20210224/salyut-1598736981.html

"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества

"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества

В Москве вечером 23 февраля дали праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Красочное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:03

2021-02-24T12:03

2021-02-24T13:59

салют

день защитника отечества

москва

фото

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В Москве вечером 23 февраля дали праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Красочное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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