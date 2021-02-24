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"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества
"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества
В Москве вечером 23 февраля дали праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Красочное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:03
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салют
день защитника отечества
москва
фото
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В Москве вечером 23 февраля дали праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Красочное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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салют, день защитника отечества, москва, фото, фото

"Рубин", "Слава", "Ассоль": салют в честь Дня защитника Отечества

12:03 24.02.2021 (обновлено: 13:59 24.02.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве вечером 23 февраля дали праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Красочное шоу в ночном небе — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Одним из самых ярких моментов шоу стал салют в цветах государственного флага.

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
1 из 10

Одним из самых ярких моментов шоу стал салют в цветах государственного флага.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ночное небо на этот раз украсили по уникальной высотной и цветографической схеме.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества над площадью Парка Победы на Поклонной горе в Москве
2 из 10

Ночное небо на этот раз украсили по уникальной высотной и цветографической схеме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Из 72 установок в небо выпустили более 12 тысяч фейерверков различных видов, таких как "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка".

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
3 из 10

Из 72 установок в небо выпустили более 12 тысяч фейерверков различных видов, таких как "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фейерверки раскрывались в небе яркими куполами диаметром 300 метров.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества над площадью Парка Победы на Поклонной горе в Москве
4 из 10

Фейерверки раскрывались в небе яркими куполами диаметром 300 метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

За салют отвечал отдельный гвардейский дивизион Западного военного округа.

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
5 из 10

За салют отвечал отдельный гвардейский дивизион Западного военного округа.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Звуковое сопровождение салюта обеспечивали пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества над площадью Парка Победы на Поклонной горе в Москве
6 из 10

Звуковое сопровождение салюта обеспечивали пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества над площадью Парка Победы на Поклонной горе в Москве
7 из 10

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта и добиться разнообразия картин.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества над площадью Парка Победы на Поклонной горе в Москве
8 из 10

Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта и добиться разнообразия картин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Это делает салют красочным и захватывающим.

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
9 из 10

Это делает салют красочным и захватывающим.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества.

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
10 из 10

Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества.

© РИА Новости / Александр Вильф
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СалютДень защитника ОтечестваМоскваФото
 
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