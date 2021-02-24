https://ria.ru/20210224/rossiya-1598838558.html

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой

Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:53

2021-02-24T19:53

2021-02-24T20:21

россия

уильям бернс

фонд карнеги

джо байден

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.По его словам, США должны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России. В реагировании на эти угрозы важны твердость и последовательность, добавил он.После утверждения на уровне комитета по кандидатуре Бернса должен проголосовать полный состав сената. Для утверждения необходимо набрать две трети голосов. Пока сенат утверждал всех кандидатов, предложенных администрацией Джо Байдена.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

https://ria.ru/20210219/partnerstvo-1598231725.html

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

россия

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уильям бернс, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире