Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой
19:53 24.02.2021 (обновлено: 20:21 24.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.
"Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия – это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай", - сказал он в среду в ходе слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривают его кандидатуру.
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По его словам, США должны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России. В реагировании на эти угрозы важны твердость и последовательность, добавил он.
"Кроме того, очень важно максимально работать с союзниками и партнерами. Мы иногда можем больше повлиять на расчеты Путина, когда он видит, что ответ приходит не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны наших европейских союзников. Усиленная работа по расширению круга стран, которые дадут отпор, окупается", - сказал Бернс.
После утверждения на уровне комитета по кандидатуре Бернса должен проголосовать полный состав сената. Для утверждения необходимо набрать две трети голосов. Пока сенат утверждал всех кандидатов, предложенных администрацией Джо Байдена.
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Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.