Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/rossiya-1598838558.html
Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой
Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой
Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:53
2021-02-24T20:21
россия
уильям бернс
фонд карнеги
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_41335d79752069605d16b3941df6e604.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.По его словам, США должны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России. В реагировании на эти угрозы важны твердость и последовательность, добавил он.После утверждения на уровне комитета по кандидатуре Бернса должен проголосовать полный состав сената. Для утверждения необходимо набрать две трети голосов. Пока сенат утверждал всех кандидатов, предложенных администрацией Джо Байдена.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
https://ria.ru/20210219/partnerstvo-1598231725.html
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c59c245877131cd612b2a7949e385fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, уильям бернс, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой

19:53 24.02.2021 (обновлено: 20:21 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.

"Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия – это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай", - сказал он в среду в ходе слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривают его кандидатуру.

Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 19:34
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО
По его словам, США должны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России. В реагировании на эти угрозы важны твердость и последовательность, добавил он.

"Кроме того, очень важно максимально работать с союзниками и партнерами. Мы иногда можем больше повлиять на расчеты Путина, когда он видит, что ответ приходит не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны наших европейских союзников. Усиленная работа по расширению круга стран, которые дадут отпор, окупается", - сказал Бернс.

После утверждения на уровне комитета по кандидатуре Бернса должен проголосовать полный состав сената. Для утверждения необходимо набрать две трети голосов. Пока сенат утверждал всех кандидатов, предложенных администрацией Джо Байдена.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00
Старик и разбойники: Байден потерял ключ к Си Цзиньпину и Путину
Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
 
РоссияУильям БернсФонд КарнегиДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния