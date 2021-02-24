https://ria.ru/20210224/rekruting-1598709594.html

Эксперт назвал уловки хедхантеров из рекрутинговых агентств

Эксперт назвал уловки хедхантеров из рекрутинговых агентств

Услуги рекрутинговых агентств стали популярны при поиске как специалистов узкого профиля, так и рядового персонала; при этом некоторые "охотники за головами"... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T07:36

2021-02-24T07:36

2021-02-24T07:59

россия

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Услуги рекрутинговых агентств стали популярны при поиске как специалистов узкого профиля, так и рядового персонала; при этом некоторые "охотники за головами" используют не самые честные средства в работе с компаниями-заказчиками и с кандидатами, рассказала РИА Новости директор по работе с персоналом компании "Инфосистемы Джет" Ольга Ковардакова.Так, например, в работе с кандидатами хедхантеры из рекрутинговых агентств могут указать нереалистичный уровень зарплаты. В этом случае кандидат лишь потеряет время, дожидаясь такого предложения. А работодатель, сравнив запросы по рынку, сделает выбор в пользу другого кандидата. Кроме того, рекрутер не всегда называет соискателю причину отказа, не дает обратную связь - здесь срабатывает лояльность к компании-заказчику.При работе с компаниями уловок еще больше. Как рассказала собеседница агентства, рекрутер может приукрасить резюме кандидата и даже переделать его полностью. В итоге ожидания компании не совпадают с реальностью. Еще одна распространенная привычка агентства - присылать резюме одного кандидата, а не показывать несколько человек сразу, в расчете, что возьмут первого, и остальных показывать не придется.Ковардакова, по ее словам, не раз сталкивалась с ситуацией, похожей на описанную выше: кандидат просит одни деньги, а в сопроводительном письме от агентства цифры существенно выше. Условия оплаты с агентством тоже надо проговорить заранее, иначе в гонорар могут включить, например, налоги. Стоит проговорить и действия в том случае, если найденный агентством кандидат не пройдет испытательный срок.

https://ria.ru/20210208/uvolneniya-1596533837.html

https://ria.ru/20200601/1572290979.html

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