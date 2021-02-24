https://ria.ru/20210224/rebenok-1598791412.html

Жители Кирова нашли младенца в сугробе

Жители Кирова нашли младенца в сугробе

Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца, он передан врачам, семью проверяют органы опеки, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:25

2021-02-24T15:25

2021-02-24T15:25

владимир шабардин (омбудсмен)

здоровье - общество

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца, он передан врачам, семью проверяют органы опеки, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.По его словам, вечером во вторник жители поселка Лянгасово в городе Кирове увидели кричавшего младенца на снегу. Ребенка забрали в тепло, вызвали врачей и полицию.По его словам, младенец будет находиться в больнице, пока "с его матерью проводятся профилактические мероприятия"."Нужно выяснить, насколько она осознала произошедшее. Жилищные условия семьи уже проверены, они хорошие - сделан ремонт, а в доме есть продукты питания. Как обычно в таких случаях органы опеки проверяют", - отметил Шабардин.Он подчеркнул, что раньше семья никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шабардин (омбудсмен), здоровье - общество, кировская область, происшествия