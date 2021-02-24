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Жители Кирова нашли младенца в сугробе
Жители Кирова нашли младенца в сугробе
Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца, он передан врачам, семью проверяют органы опеки, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:25
2021-02-24T15:25
2021-02-24T15:25
владимир шабардин (омбудсмен)
здоровье - общество
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца, он передан врачам, семью проверяют органы опеки, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.По его словам, вечером во вторник жители поселка Лянгасово в городе Кирове увидели кричавшего младенца на снегу. Ребенка забрали в тепло, вызвали врачей и полицию.По его словам, младенец будет находиться в больнице, пока "с его матерью проводятся профилактические мероприятия"."Нужно выяснить, насколько она осознала произошедшее. Жилищные условия семьи уже проверены, они хорошие - сделан ремонт, а в доме есть продукты питания. Как обычно в таких случаях органы опеки проверяют", - отметил Шабардин.Он подчеркнул, что раньше семья никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.
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кировская область
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владимир шабардин (омбудсмен), здоровье - общество, кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости.
Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца, он передан врачам, семью проверяют органы опеки, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин
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По его словам, вечером во вторник жители поселка Лянгасово в городе Кирове увидели кричавшего младенца на снегу. Ребенка забрали в тепло, вызвали врачей и полицию.
"Ребенок родился в августе 2020 года. Его родители были в гостях у родственников, потом мама с младенцем пошли домой. Она была рядом с малышом в сугробе. Спасибо неравнодушным людям, которые их нашли. Ребенку ничего не угрожает, у него обморожений нет", - сказал детский омбудсмен.
По его словам, младенец будет находиться в больнице, пока "с его матерью проводятся профилактические мероприятия".
"Нужно выяснить, насколько она осознала произошедшее. Жилищные условия семьи уже проверены, они хорошие - сделан ремонт, а в доме есть продукты питания. Как обычно в таких случаях органы опеки проверяют", - отметил Шабардин.
Он подчеркнул, что раньше семья никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.