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В Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе

В Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе

Ребенок погиб при пожаре на складе в Тольятти, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:44

2021-02-24T09:44

2021-02-24T10:20

россия

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 24 фев - РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре на складе в Тольятти, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.По данным прокуратуры, пожар произошел в ночь на 24 февраля в Тупиковом проезде в Центральном районе Тольятти."Установлено, что в складском помещении произошло возгорание, в результате которого обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что после пожара прокуратурой организована проверка, в ходе которой выяснилось, что склад использовался для осуществления коммерческой деятельности с привлечением мигрантов. "Проверяется законность привлечения иностранных граждан к труду", - сказано в релизе.По данным СУСК РФ по Самарской области, при пожаре также пострадали родители ребенка, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Предварительно, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации печи обогрева.

https://ria.ru/20210224/pozhar-1598713923.html

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россия, самарская область, тольятти, происшествия