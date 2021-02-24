https://ria.ru/20210224/razvod-1598773135.html
Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
В Китае суд обязал мужчину выплатить своей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) в качестве компенсации за работу по дому в течении... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:07
2021-02-24T14:07
2021-02-24T14:07
пекин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Китае суд обязал мужчину выплатить своей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) в качестве компенсации за работу по дому в течении пяти лет брака. Об этом пишет издание The Guardian.Газета напомнила, что в стране недавно вступил в силу гражданский кодекс, согласно которому человек может требовать от своего партнера во время развода компенсацию, если он был основным опекуном детей, заботился о престарелых родителях или брал большую часть работы по дому на себя. Как отмечается, сумму должны согласовать партнеры, если они не смогут договориться, то суд примет решение самостоятельно.Так, суд в Пекине поставил, что мужчина по фамилии Чен должен заплатить своей бывшей супруге Вон крупную сумму. Женщина заявила что, она заботилась о сыне, а супруг не участвовал в домашних делах.Пара узаконила отношения в 2015 году, но спустя три года они расстались. Чен подал на развод лишь в прошлом году, при этом женщина отказывалась давать согласие.Позднее она передумала и потребовала раздела имущества, а также финансовую компенсацию. Кроме 50 тысяч юаней, она получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней (около 310 долларов).
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пекин, китай, в мире
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
В Китае
суд обязал мужчину выплатить своей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) в качестве компенсации за работу по дому в течении пяти лет брака. Об этом пишет издание The Guardian
.
Газета напомнила, что в стране недавно вступил в силу гражданский кодекс, согласно которому человек может требовать от своего партнера во время развода компенсацию, если он был основным опекуном детей, заботился о престарелых родителях или брал большую часть работы по дому на себя. Как отмечается, сумму должны согласовать партнеры, если они не смогут договориться, то суд примет решение самостоятельно.
Так, суд в Пекине
поставил, что мужчина по фамилии Чен должен заплатить своей бывшей супруге Вон крупную сумму. Женщина заявила что, она заботилась о сыне, а супруг не участвовал в домашних делах.
Пара узаконила отношения в 2015 году, но спустя три года они расстались. Чен подал на развод лишь в прошлом году, при этом женщина отказывалась давать согласие.
Позднее она передумала и потребовала раздела имущества, а также финансовую компенсацию. Кроме 50 тысяч юаней, она получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней (около 310 долларов).