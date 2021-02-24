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Мосгорсуд признал разблокировку фильма "Беслан" на YouTube законной

Мосгорсуд признал разблокировку фильма "Беслан" на YouTube законной

Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу компании Google, владеющей YouTube, на решение суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:02

2021-02-24T17:02

2021-02-24T17:02

россия

александр рогаткин

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

москва

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу компании Google, владеющей YouTube, на решение суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на видеохостинге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.Таганский суд Москвы 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.Ранее суд принял решение о восстановлении конституционного права граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации, нарушенного администрацией видеохостинга YouTube. В суде в качестве доказательств предвзятого отношения к российским ресурсам были представлены материалы экстремистского и террористического толка с многочисленными сценами насилия, доступ к которым не ограничен в настоящее время видеосервисом YouTube.В суд с иском к компании Google LLC ранее обратился прокурор Москвы, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.Роскомнадзор ранее сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.В Google, в свою очередь, настаивают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Как заявили в компании, политика YouTube предусматривает, что видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения. Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра.

https://ria.ru/20210221/sotsseti-1598377635.html

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россия, александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва, общество