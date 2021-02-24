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Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева
Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева
Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:28
2021-02-24T10:34
clubhouse
владимир соловьев (телеведущий)
технологии
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева."ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт", - написал Соловьев в своем телеграм-канале.Ранее Соловьев сообщал о том, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. Как отмечали в пресс-службе СоловьевLive, журналист не нарушал никаких правил приложения, его заблокировали без объяснения причины.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), технологии, общество

Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

10:28 24.02.2021 (обновлено: 10:34 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева.
"ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт", - написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Ранее Соловьев сообщал о том, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. Как отмечали в пресс-службе СоловьевLive, журналист не нарушал никаких правил приложения, его заблокировали без объяснения причины.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Логотип Clubhouse - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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ClubhouseВладимир Соловьев (телеведущий)ТехнологииОбщество
 
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