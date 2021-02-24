https://ria.ru/20210224/razblokirovka-1598724627.html

Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:28

2021-02-24T10:28

2021-02-24T10:34

clubhouse

владимир соловьев (телеведущий)

технологии

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева."ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт", - написал Соловьев в своем телеграм-канале.Ранее Соловьев сообщал о том, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. Как отмечали в пресс-службе СоловьевLive, журналист не нарушал никаких правил приложения, его заблокировали без объяснения причины.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/obschestvo-1598608444.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), технологии, общество