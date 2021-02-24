https://ria.ru/20210224/raspad-1598764735.html

В Госдуме предрекли распад США через 20 лет

В Госдуме предрекли распад США через 20 лет

США сами себя выдавливают с международного рынка "своей санкционной борьбой", рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:23

2021-02-24T13:23

2021-02-24T13:23

россия

андрей свинцов

дэвид милибэнд

госдума рф

калифорния

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США сами себя выдавливают с международного рынка "своей санкционной борьбой", рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия также теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Сейчас Соединенные штаты, как считает депутат, превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях могут заблокировать президента, а ничем не обеспеченный доллар могут печатать в неограниченном количестве. Все это в конечном счете, как полагает Свинцов, приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики."Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства", — пояснил депутат, напомнив, что уже ряд американских политиков предлагает отделить Калифорнию и некоторые другие штаты.Он отметил, что в США может повториться ситуация 1991 года, которая имела место в России.Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек США "балканизацию": страна станет похожа на Балканы в период острой стадии кровопролития и войн.

https://ria.ru/20200614/1572891656.html

россия

калифорния

сша

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россия, андрей свинцов, дэвид милибэнд, госдума рф, калифорния, сша, в мире