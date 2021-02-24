Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/raspad-1598764735.html
В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
США сами себя выдавливают с международного рынка "своей санкционной борьбой", рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:23
2021-02-24T13:23
россия
андрей свинцов
дэвид милибэнд
госдума рф
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США сами себя выдавливают с международного рынка "своей санкционной борьбой", рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия также теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Сейчас Соединенные штаты, как считает депутат, превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях могут заблокировать президента, а ничем не обеспеченный доллар могут печатать в неограниченном количестве. Все это в конечном счете, как полагает Свинцов, приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики."Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства", — пояснил депутат, напомнив, что уже ряд американских политиков предлагает отделить Калифорнию и некоторые другие штаты.Он отметил, что в США может повториться ситуация 1991 года, которая имела место в России.Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек США "балканизацию": страна станет похожа на Балканы в период острой стадии кровопролития и войн.
https://ria.ru/20200614/1572891656.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_94d5d85cce78fc53643dfce36bf45378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей свинцов, дэвид милибэнд, госдума рф, калифорния, сша, в мире

В Госдуме предрекли распад США через 20 лет

13:23 24.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США сами себя выдавливают с международного рынка "своей санкционной борьбой", рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия также теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Сейчас Соединенные штаты, как считает депутат, превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях могут заблокировать президента, а ничем не обеспеченный доллар могут печатать в неограниченном количестве. Все это в конечном счете, как полагает Свинцов, приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики.
"Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства", — пояснил депутат, напомнив, что уже ряд американских политиков предлагает отделить Калифорнию и некоторые другие штаты.
Он отметил, что в США может повториться ситуация 1991 года, которая имела место в России.
Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек США "балканизацию": страна станет похожа на Балканы в период острой стадии кровопролития и войн.
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
14 июня 2020, 08:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
 
РоссияАндрей СвинцовДэвид МилибэндГосдума РФКалифорнияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Лента новостейМолния