https://ria.ru/20210224/rabota-1598785196.html

Путин призвал обеспечить эффективность работы ФСБ с новыми угрозами

Путин призвал обеспечить эффективность работы ФСБ с новыми угрозами

Надо обеспечить новое качество работы Федеральной службы безопасности по всем направлениям с учетом новых вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:00

2021-02-24T15:00

2021-02-24T15:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Надо обеспечить новое качество работы Федеральной службы безопасности по всем направлениям с учетом новых вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин."Опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы (безопасности - ред.) необходимо обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям. Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин