https://ria.ru/20210224/rabota-1598785196.html
Путин призвал обеспечить эффективность работы ФСБ с новыми угрозами
Путин призвал обеспечить эффективность работы ФСБ с новыми угрозами
Надо обеспечить новое качество работы Федеральной службы безопасности по всем направлениям с учетом новых вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:00
2021-02-24T15:00
2021-02-24T15:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Надо обеспечить новое качество работы Федеральной службы безопасности по всем направлениям с учетом новых вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин."Опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы (безопасности - ред.) необходимо обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям. Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин