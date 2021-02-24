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Опрос: 53% работодателей допускают переход на четырехдневную неделю
Опрос: 53% работодателей допускают переход на четырехдневную неделю
Более половины российских работодателей не исключают, что могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе, выяснил сервис "Работа.ру"... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:11
2021-02-24T13:51
россия
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более половины российских работодателей не исключают, что могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе, выяснил сервис "Работа.ру" и поделился своим исследованием с РИА Новости.В опросе, который проводился в феврале, приняли участие тысяча представителей российских компаний из всех регионов России. Сначала сервис задал работодателям вопрос, как они в принципе относятся к сокращению рабочей недели до четырех дней. Оказалось, что 42 процента опрошенных представителей российских компаний предложение отрицательно, 20 процентов высказались нейтрально, а 38 процентов поддержали идею.Однако в следующем вопросе шесть процентов респондентов сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем, а 53 процента отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41 процент ответивших категорически не планирует идти на такие меры даже в далеком будущем.Представители бизнеса также выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. Так, половина респондентов отметила, что работники смогут больше времени проводить с семьей. Почти треть опрошенных считают, что сокращение рабочей недели защитит коллектив от усталости и выгорания.Еще 24 процента отметили, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время, а 15 процентов — что у работников будет больше времени на повышение квалификации. При этом 34 процента опрошенных не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели.В то же время 56 процентов российских работодателей уверены, что сокращение рабочей недели будет связано с понижением зарплат. Около 40 процентов опасаются сокращения производительности компании, треть — снижения трудовой дисциплины. По мнению 19 процентов сокращение рабочих дней вызовет бюрократические сложности. Еще семь процентов респондентов считают, что сотрудники из-за этого будут сильнее уставать. При этом 11 процентов представителей бизнеса не видят недостатков в четырехдневной рабочей неделе.
https://ria.ru/20210218/rabota-1597989704.html
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россия, общество

Опрос: 53% работодателей допускают переход на четырехдневную неделю

07:11 24.02.2021 (обновлено: 13:51 24.02.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более половины российских работодателей не исключают, что могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе, выяснил сервис "Работа.ру" и поделился своим исследованием с РИА Новости.
В опросе, который проводился в феврале, приняли участие тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.
Сначала сервис задал работодателям вопрос, как они в принципе относятся к сокращению рабочей недели до четырех дней. Оказалось, что 42 процента опрошенных представителей российских компаний предложение отрицательно, 20 процентов высказались нейтрально, а 38 процентов поддержали идею.
Однако в следующем вопросе шесть процентов респондентов сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем, а 53 процента отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41 процент ответивших категорически не планирует идти на такие меры даже в далеком будущем.
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Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена
Представители бизнеса также выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. Так, половина респондентов отметила, что работники смогут больше времени проводить с семьей. Почти треть опрошенных считают, что сокращение рабочей недели защитит коллектив от усталости и выгорания.
Еще 24 процента отметили, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время, а 15 процентов — что у работников будет больше времени на повышение квалификации. При этом 34 процента опрошенных не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели.
В то же время 56 процентов российских работодателей уверены, что сокращение рабочей недели будет связано с понижением зарплат. Около 40 процентов опасаются сокращения производительности компании, треть — снижения трудовой дисциплины. По мнению 19 процентов сокращение рабочих дней вызовет бюрократические сложности. Еще семь процентов респондентов считают, что сотрудники из-за этого будут сильнее уставать. При этом 11 процентов представителей бизнеса не видят недостатков в четырехдневной рабочей неделе.
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