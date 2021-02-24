https://ria.ru/20210224/pyanstvo-1598782646.html

Британские ученые определили самые "пьющие" профессии

Британские ученые определили самые "пьющие" профессии

Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самые высокие уровни употребления алкоголя отмечены у мужчин рабочих специальностей, занятых в РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

наука

пьянство

социология

здоровье

великобритания

алкоголь

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самые высокие уровни употребления алкоголя отмечены у мужчин рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, и среди женщин-руководителей. Статья опубликована в журнале BMC Public Health.Ученые из Ливерпульского университета проанализировали данные участников крупнейшего долгосрочного исследования UK Biobank, изучающего влияние наследственности и воздействия окружающей среды на развитие определенных заболеваний. Чтобы оценить связь между родом занятий и потреблением алкоголя, авторы проанализировали данные более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, включенных в базу UK Biobank в период с 2006 по 2010 годы.В анкете участники сообщали о своем еженедельном потреблении алкоголя и профессиональном занятии. К пьющим исследователи относили мужчин и женщин, выпивающих соответственно более 35 и 50 единиц алкоголя в неделю. За единицу принимали 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. Для примера, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц алкоголя.Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. У женщин наиболее пьющими оказались руководители высшего и среднего звена, а наименее склонными к выпивке — школьные учителя, врачи и ученые.Авторы отмечают, что их исследование только вскрывает взаимосвязь между склонностью к пьянству и профессией, без поиска причины и следствия, поэтому нельзя говорить, например, что работа в строительстве или на производстве способствует развитию пристрастия к алкоголю."Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск физического и психического вреда, и, понимая, какие профессии связаны с его злоупотреблением, мы можем лучше планировать меры воздействия, — приводятся в пресс-релизе Ливерпульского университета слова руководителя исследования Эндрю Томпсона (Andrew Thompson) из Вольфсоновского центра персонализированной медицины, молекулярной и клинической фармакологии. — Кроме того, наше исследование дает политикам и работодателям представление о том, в каких секторах экономики наиболее высок уровень употребления алкоголя".Результаты показывают, что помимо рода деятельности для определения групп риска надо учитывать и пол."Наблюдаемые различия для мужчин и женщин в ассоциациях между занятиями и выпивкой могут указывать на то, как рабочая среда, а также пол и другие сложные факторы влияют на отношение к алкоголю, — говорит Томпсон. — Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность".По мнению авторов, их результаты помогают определить, какие рабочие места и более широкие сектора занятости могут получить наибольшую пользу от антиалкогольных профилактических программ.

https://ria.ru/20201202/vypivka-1587384879.html

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

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пьянство, социология, здоровье, великобритания, алкоголь