Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210224/pyanstvo-1598782646.html
Британские ученые определили самые "пьющие" профессии
Британские ученые определили самые "пьющие" профессии
Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самые высокие уровни употребления алкоголя отмечены у мужчин рабочих специальностей, занятых в РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:54
2021-02-24T14:54
наука
пьянство
социология
здоровье
великобритания
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155172/32/1551723218_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_69d5ca881aa02513a240fe37775e6735.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самые высокие уровни употребления алкоголя отмечены у мужчин рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, и среди женщин-руководителей. Статья опубликована в журнале BMC Public Health.Ученые из Ливерпульского университета проанализировали данные участников крупнейшего долгосрочного исследования UK Biobank, изучающего влияние наследственности и воздействия окружающей среды на развитие определенных заболеваний. Чтобы оценить связь между родом занятий и потреблением алкоголя, авторы проанализировали данные более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, включенных в базу UK Biobank в период с 2006 по 2010 годы.В анкете участники сообщали о своем еженедельном потреблении алкоголя и профессиональном занятии. К пьющим исследователи относили мужчин и женщин, выпивающих соответственно более 35 и 50 единиц алкоголя в неделю. За единицу принимали 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. Для примера, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц алкоголя.Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. У женщин наиболее пьющими оказались руководители высшего и среднего звена, а наименее склонными к выпивке — школьные учителя, врачи и ученые.Авторы отмечают, что их исследование только вскрывает взаимосвязь между склонностью к пьянству и профессией, без поиска причины и следствия, поэтому нельзя говорить, например, что работа в строительстве или на производстве способствует развитию пристрастия к алкоголю."Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск физического и психического вреда, и, понимая, какие профессии связаны с его злоупотреблением, мы можем лучше планировать меры воздействия, — приводятся в пресс-релизе Ливерпульского университета слова руководителя исследования Эндрю Томпсона (Andrew Thompson) из Вольфсоновского центра персонализированной медицины, молекулярной и клинической фармакологии. — Кроме того, наше исследование дает политикам и работодателям представление о том, в каких секторах экономики наиболее высок уровень употребления алкоголя".Результаты показывают, что помимо рода деятельности для определения групп риска надо учитывать и пол."Наблюдаемые различия для мужчин и женщин в ассоциациях между занятиями и выпивкой могут указывать на то, как рабочая среда, а также пол и другие сложные факторы влияют на отношение к алкоголю, — говорит Томпсон. — Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность".По мнению авторов, их результаты помогают определить, какие рабочие места и более широкие сектора занятости могут получить наибольшую пользу от антиалкогольных профилактических программ.
https://ria.ru/20201202/vypivka-1587384879.html
https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155172/32/1551723218_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e4b8888286ad3bf420a294a01354c692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пьянство, социология, здоровье, великобритания, алкоголь

Британские ученые определили самые "пьющие" профессии

14:54 24.02.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiЧеловек с бутылкой пива за ноутбуком
Человек с бутылкой пива за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самые высокие уровни употребления алкоголя отмечены у мужчин рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, и среди женщин-руководителей. Статья опубликована в журнале BMC Public Health.
Ученые из Ливерпульского университета проанализировали данные участников крупнейшего долгосрочного исследования UK Biobank, изучающего влияние наследственности и воздействия окружающей среды на развитие определенных заболеваний. Чтобы оценить связь между родом занятий и потреблением алкоголя, авторы проанализировали данные более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, включенных в базу UK Biobank в период с 2006 по 2010 годы.
В анкете участники сообщали о своем еженедельном потреблении алкоголя и профессиональном занятии. К пьющим исследователи относили мужчин и женщин, выпивающих соответственно более 35 и 50 единиц алкоголя в неделю. За единицу принимали 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. Для примера, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц алкоголя.
Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. У женщин наиболее пьющими оказались руководители высшего и среднего звена, а наименее склонными к выпивке — школьные учителя, врачи и ученые.
Молодые люди в пабе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 17:21Наука
Ученые нашли причину опасного действия алкоголя
Авторы отмечают, что их исследование только вскрывает взаимосвязь между склонностью к пьянству и профессией, без поиска причины и следствия, поэтому нельзя говорить, например, что работа в строительстве или на производстве способствует развитию пристрастия к алкоголю.
"Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск физического и психического вреда, и, понимая, какие профессии связаны с его злоупотреблением, мы можем лучше планировать меры воздействия, — приводятся в пресс-релизе Ливерпульского университета слова руководителя исследования Эндрю Томпсона (Andrew Thompson) из Вольфсоновского центра персонализированной медицины, молекулярной и клинической фармакологии. — Кроме того, наше исследование дает политикам и работодателям представление о том, в каких секторах экономики наиболее высок уровень употребления алкоголя".
Результаты показывают, что помимо рода деятельности для определения групп риска надо учитывать и пол.
"Наблюдаемые различия для мужчин и женщин в ассоциациях между занятиями и выпивкой могут указывать на то, как рабочая среда, а также пол и другие сложные факторы влияют на отношение к алкоголю, — говорит Томпсон. — Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность".
По мнению авторов, их результаты помогают определить, какие рабочие места и более широкие сектора занятости могут получить наибольшую пользу от антиалкогольных профилактических программ.
Мужчина чувствует похмелье - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 13:00Наука
Ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя
 
НаукапьянствосоциологияЗдоровьеВеликобританияАлкоголь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния