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Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью
Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью
России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:52
2021-02-24T15:08
кибербезопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
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кибербезопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин

Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

14:52 24.02.2021 (обновлено: 15:08 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
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КибербезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
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