https://ria.ru/20210224/putin-1598783523.html
Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью
Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью
России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:52
2021-02-24T14:52
2021-02-24T15:08
кибербезопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511617_0:419:2895:2047_1920x0_80_0_0_e7d2b26b18e53b192fbc8c3872818fbf.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511617_150:225:2579:2047_1920x0_80_0_0_e187c485677e825b61275554cedec475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин