https://ria.ru/20210224/putin-1598783523.html

Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью

России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:52

2021-02-24T14:52

2021-02-24T15:08

кибербезопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза. В этих условиях нам нужна долгосрочная вверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства, и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

россия

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2021

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кибербезопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин