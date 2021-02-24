https://ria.ru/20210224/putin-1598781759.html

Путин предупредил о готовящихся против России провокациях

Путин предупредил о готовящихся против России провокациях

Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поблагодарил сотрудников спецслужбы за передаваемую руководству страны информацию о готовящихся провокациях против... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:46

2021-02-24T14:46

2021-02-24T15:48

коронавирус в россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поблагодарил сотрудников спецслужбы за передаваемую руководству страны информацию о готовящихся провокациях против России из-за рубежа.Президент подчеркнул, что многие зарубежные партнеры доброжелательно относятся к результатам России в эпидемиологической области и готовы к сотрудничеству, Москва, в свою очередь, это приветствует.Решить глобальные задачи можно, только объединив усилия, отметил Путин, добавив, что за рубежом предпринимается много попыток провокаций.Путин добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин