Путин предупредил о готовящихся против России провокациях
14:46 24.02.2021 (обновлено: 15:48 24.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления граждан России с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поблагодарил сотрудников спецслужбы за передаваемую руководству страны информацию о готовящихся провокациях против России из-за рубежа.
"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом".
Президент подчеркнул, что многие зарубежные партнеры доброжелательно относятся к результатам России в эпидемиологической области и готовы к сотрудничеству, Москва, в свою очередь, это приветствует.
Решить глобальные задачи можно, только объединив усилия, отметил Путин, добавив, что за рубежом предпринимается много попыток провокаций.
"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях", — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".