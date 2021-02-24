https://ria.ru/20210224/putin-1598780442.html

Путин заявил о попытках извне подорвать развитие России

Путин заявил о попытках извне подорвать развитие России

Россия сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:40

2021-02-24T14:40

2021-02-24T15:04

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.Он добавил, что это также делается для того, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", как это уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве."Ничего здесь я не преувеличиваю, ну, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы сами хорошо знаете, даже может быть лучше, чем кто-либо другой. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей целого ряда стран", - отметил президент.

https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире