https://ria.ru/20210224/putin-1598780442.html
Путин заявил о попытках извне подорвать развитие России
Путин заявил о попытках извне подорвать развитие России
Россия сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:40
2021-02-24T14:40
2021-02-24T15:04
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.Он добавил, что это также делается для того, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", как это уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве."Ничего здесь я не преувеличиваю, ну, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы сами хорошо знаете, даже может быть лучше, чем кто-либо другой. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей целого ряда стран", - отметил президент.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия
сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе заседания коллегии ФСБ
.
"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество", - сказал Путин.
Он добавил, что это также делается для того, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", как это уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.
"Ничего здесь я не преувеличиваю, ну, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы сами хорошо знаете, даже может быть лучше, чем кто-либо другой. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей целого ряда стран", - отметил президент.