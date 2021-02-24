https://ria.ru/20210224/putin-1598729546.html

Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности, соответствующий... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:56

2021-02-24T10:56

2021-02-24T10:56

россия

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Проект закона был внесен в Госдуму правительством России.Законом предусмотрено, что временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в России. Согласно закону, лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут работать без оформления разрешительных документов.Закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами, либо предоставления им временного убежища на территории РФ.Закон предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в записях во временном удостоверении ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.

https://ria.ru/20210217/grazhdanstvo-1597922506.html

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россия, госдума рф, владимир путин, общество