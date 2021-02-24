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https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598729754.html
Эксперты назвали маршруты, которые выбирают россияне для отдыха в марте
Эксперты назвали маршруты, которые выбирают россияне для отдыха в марте
Определены направления, которые выбирают туристы для путешествия в первый весенний месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:10
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туризм
россия
туризм
поезда
самолеты
пассажиры
новости - туризм
нижний новгород
москва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествия в первый весенний месяц, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что самые востребованные места для отдыха помимо двух столиц — это Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Симферополь. Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону составляет 4,9 тысячи рублей. За границу в открытые для россиян страны можно улететь в среднем за 12,6 тысячи рублей. Здесь лидер спроса — Турция, туда куплена треть проездных документов. Каждый десятый отправляется в ОАЭ, столько же — на Мальдивы. Кроме того, многие собираются в Египет, Киргизию, Армению и Азербайджан. Средняя стоимость поездки на поезде по России в одну сторону — 2,6 тысячи рублей. Четверть проездных документов куплена в Москву, чуть меньше — в Сочи и северную столицу. Также довольно много путешественников отправятся в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.
https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html
россия
нижний новгород
москва
симферополь
сочи
турция
минеральные воды
тюмень
екатеринбург
оаэ
мальдивы
санкт-петербург
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россия, туризм, поезда, самолеты, пассажиры, новости - туризм, нижний новгород, москва, симферополь, сочи, турция, минеральные воды, тюмень, екатеринбург, оаэ, мальдивы, санкт-петербург, казань

Эксперты назвали маршруты, которые выбирают россияне для отдыха в марте

11:10 24.02.2021 (обновлено: 11:12 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают туристы для путешествия в первый весенний месяц, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что самые востребованные места для отдыха помимо двух столиц — это Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Симферополь.
Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону составляет 4,9 тысячи рублей. За границу в открытые для россиян страны можно улететь в среднем за 12,6 тысячи рублей. Здесь лидер спроса — Турция, туда куплена треть проездных документов. Каждый десятый отправляется в ОАЭ, столько же — на Мальдивы. Кроме того, многие собираются в Египет, Киргизию, Армению и Азербайджан.
Средняя стоимость поездки на поезде по России в одну сторону — 2,6 тысячи рублей. Четверть проездных документов куплена в Москву, чуть меньше — в Сочи и северную столицу. Также довольно много путешественников отправятся в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.
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ТуризмРоссияТуризмпоездасамолетыпассажирыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваСимферопольСочиТурцияМинеральные ВодыТюменьЕкатеринбургОАЭМальдивыСанкт-ПетербургКазань
 
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