Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в среду вечером пресс-служба офиса Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Владимиром Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"
Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.
По случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите "Крымской платформы".
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.