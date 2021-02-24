https://ria.ru/20210224/protivodeystvie-1598852932.html

Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:19

2021-02-24T23:19

2021-02-24T23:19

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allseas

северный поток — 2

анджей дуда

владимир зеленский

польша

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в среду вечером пресс-служба офиса Зеленского.Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.По случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите "Крымской платформы"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

россия

польша

сша

украина

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россия, allseas, северный поток — 2, анджей дуда, владимир зеленский, польша, сша, украина, в мире