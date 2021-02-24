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Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:19
2021-02-24T23:19
россия
allseas
северный поток — 2
анджей дуда
владимир зеленский
польша
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в среду вечером пресс-служба офиса Зеленского.Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.По случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите "Крымской платформы"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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россия, allseas, северный поток — 2, анджей дуда, владимир зеленский, польша, сша, украина, в мире

Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

23:19 24.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в среду вечером пресс-служба офиса Зеленского.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Владимиром Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.
По случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите "Крымской платформы".
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Анджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаСШАУкраинаВ мире
 
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