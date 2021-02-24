https://ria.ru/20210224/prospekt-1598794581.html

Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова

Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова

Городской совет Харькова в среду в третий раз переименовал проспект Григоренко в имени Жукова, сообщает интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:42

2021-02-24T15:42

2021-02-24T15:44

оппозиционная платформа - за жизнь

харьков

украина

георгий жуков

общество

в мире

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Городской совет Харькова в среду в третий раз переименовал проспект Григоренко в имени Жукова, сообщает интернет-издание "Страна.ua".Ранее Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Харьковского городского совета по делу о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 18 июня 2020 года, которым решение Харьковского горсовета о повторном переименовании проспекта признано противоправным и недействительным.По данным издания, такое решение о переименовании поддержали 57 депутатов горсовета, 16 проголосовали против, шесть - воздержались.Сообщается, что во время голосования у здания харьковского горсовета произошла потасовка между праворадикалами из организации "Национальный корпус" и сторонниками партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые поддерживали переименование. В ходе драки, по данным издания, применялись газовые баллончики.Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20200204/1564217368.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, харьков, украина, георгий жуков, общество, в мире