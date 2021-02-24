Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова
15:42 24.02.2021 (обновлено: 15:44 24.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на стене дома, расположенного на проспекте Жукова в Харькове
Ранее Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Харьковского городского совета по делу о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 18 июня 2020 года, которым решение Харьковского горсовета о повторном переименовании проспекта признано противоправным и недействительным.
По данным издания, такое решение о переименовании поддержали 57 депутатов горсовета, 16 проголосовали против, шесть - воздержались.
Сообщается, что во время голосования у здания харьковского горсовета произошла потасовка между праворадикалами из организации "Национальный корпус" и сторонниками партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые поддерживали переименование. В ходе драки, по данным издания, применялись газовые баллончики.
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Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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