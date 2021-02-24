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В Белоруссии ограничили цены на социально значимые товары

В Белоруссии ограничили цены на социально значимые товары

Правительство Белоруссии ограничило цены на социально значимые товары первой необходимости, следует из постановления Совета министров, которое опубликовано в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:04

2021-02-24T10:04

2021-02-24T10:04

белоруссия

продукты

в мире

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Правительство Белоруссии ограничило цены на социально значимые товары первой необходимости, следует из постановления Совета министров, которое опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале республики."Совет министров Республики Беларусь постановляет: юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости по перечням согласно приложениям 1 и 2, не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года", - говорится в постановлении от 23 февраля.Отмечается, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости в стране не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца какой-либо социально значимый товар не реализовывался. Постановление вступает в силу после официального опубликования.В прикрепленном к документу приложении размещен перечень социально значимых товаров. В него, в частности, вошли рис, мука, крупы, макароны, хлеб, куры, вареная колбаса, рыба живая и мороженая, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, яйца, масло животное и растительное, некоторые виды овощей, яблоки, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички – всего 62 позиции товаров. Кроме того, в перечень социально значимых товаров включены полсотни лекарств.По данным официальной статистики, инфляция в Белоруссии по итогам 2020 года составила 7,4%. Ожидаемый уровень инфляции на этот год установлен на уровне не более 5%. В январе она составила 1,1%, о чем сообщал статкомитет страны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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белоруссия, продукты, в мире