https://ria.ru/20210224/prioritety-1598783719.html

Путин назвал приоритеты в условиях глобальных вызовов

Путин назвал приоритеты в условиях глобальных вызовов

Вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:53

2021-02-24T14:53

2021-02-24T14:53

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы сказал даже, наиважнейшими. Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность не снижается" , - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество