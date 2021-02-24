https://ria.ru/20210224/prioritety-1598783719.html
Путин назвал приоритеты в условиях глобальных вызовов
Путин назвал приоритеты в условиях глобальных вызовов
Вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:53
2021-02-24T14:53
2021-02-24T14:53
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы сказал даже, наиважнейшими. Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность не снижается" , - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
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