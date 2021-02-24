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Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:54
2021-02-24T13:54
россия
московское бюро по правам человека
сша
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в частности, государства Балтии, говорится в докладе Московского бюро по правам человека, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом отмечается, что в настоящее время большинство уголовных преследований россиян американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве, что происходит на фоне постоянно усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на американские объекты и органы власти. В 2020 году количество россиян, оказавшихся в американских тюрьмах, существенно возросло, в их числе: Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин и другие.Также важное место в списке нарушений прав россиян и соотечественников занимают нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их профессиональную деятельность, борьба с исторической памятью, направленная на забвение и искажение исторического прошлого.Отдельно правозащитники отметили нарушение прав россиян в США в условиях пандемии и действий американских властей по борьбе с распространением коронавируса, в том числе заключенных в их тюрьмах, которое выражалось в неоказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях содержания в местах заключения, создании условий, угрожающих жизни и здоровью российских граждан.
https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html
https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html
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60
россия, московское бюро по правам человека, сша, общество

Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян

13:54 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в частности, государства Балтии, говорится в докладе Московского бюро по правам человека, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший объем нарушений прав россиян и соотечественников приходится на США, страны ЕС (в особенности страны Балтии и другие восточноевропейские государства) и Украину. США являются лидером по количеству нарушений прав российских граждан. Основными видами нарушений являются уголовные преследования и фабрикация уголовных дел по надуманным поводам, произвольный арест и задержания, а также пытки, жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными", - сообщается в докладе.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в поддержку русскоязычных журналистов Латвии возле Дома приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Преследование Латвией российских СМИ как вопль о помощи
При этом отмечается, что в настоящее время большинство уголовных преследований россиян американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве, что происходит на фоне постоянно усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на американские объекты и органы власти. В 2020 году количество россиян, оказавшихся в американских тюрьмах, существенно возросло, в их числе: Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин и другие.
Также важное место в списке нарушений прав россиян и соотечественников занимают нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их профессиональную деятельность, борьба с исторической памятью, направленная на забвение и искажение исторического прошлого.
Отдельно правозащитники отметили нарушение прав россиян в США в условиях пандемии и действий американских властей по борьбе с распространением коронавируса, в том числе заключенных в их тюрьмах, которое выражалось в неоказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях содержания в местах заключения, создании условий, угрожающих жизни и здоровью российских граждан.
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США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке
 
РоссияМосковское бюро по правам человекаСШАОбщество
 
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