https://ria.ru/20210224/prava-1598771102.html

Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян

Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян

Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

россия

московское бюро по правам человека

сша

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в частности, государства Балтии, говорится в докладе Московского бюро по правам человека, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом отмечается, что в настоящее время большинство уголовных преследований россиян американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве, что происходит на фоне постоянно усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на американские объекты и органы власти. В 2020 году количество россиян, оказавшихся в американских тюрьмах, существенно возросло, в их числе: Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин и другие.Также важное место в списке нарушений прав россиян и соотечественников занимают нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их профессиональную деятельность, борьба с исторической памятью, направленная на забвение и искажение исторического прошлого.Отдельно правозащитники отметили нарушение прав россиян в США в условиях пандемии и действий американских властей по борьбе с распространением коронавируса, в том числе заключенных в их тюрьмах, которое выражалось в неоказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях содержания в местах заключения, создании условий, угрожающих жизни и здоровью российских граждан.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

россия

сша

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россия, московское бюро по правам человека, сша, общество