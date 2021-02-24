Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников на сегодняшний день являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза, в частности, государства Балтии, говорится в докладе Московского бюро по правам человека, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший объем нарушений прав россиян и соотечественников приходится на США, страны ЕС (в особенности страны Балтии и другие восточноевропейские государства) и Украину. США являются лидером по количеству нарушений прав российских граждан. Основными видами нарушений являются уголовные преследования и фабрикация уголовных дел по надуманным поводам, произвольный арест и задержания, а также пытки, жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными", - сообщается в докладе.
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При этом отмечается, что в настоящее время большинство уголовных преследований россиян американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве, что происходит на фоне постоянно усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на американские объекты и органы власти. В 2020 году количество россиян, оказавшихся в американских тюрьмах, существенно возросло, в их числе: Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин и другие.
Также важное место в списке нарушений прав россиян и соотечественников занимают нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их профессиональную деятельность, борьба с исторической памятью, направленная на забвение и искажение исторического прошлого.
Отдельно правозащитники отметили нарушение прав россиян в США в условиях пандемии и действий американских властей по борьбе с распространением коронавируса, в том числе заключенных в их тюрьмах, которое выражалось в неоказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях содержания в местах заключения, создании условий, угрожающих жизни и здоровью российских граждан.
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